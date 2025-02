Pixel 9a: Das ist Googles neues Budget-Smartphone – alles was bekannt ist (Spezifikationen, Fotos& Preis)

Google wird in wenigen Wochen das neue Budget-Smartphone Pixel 9a vorstellen, auf das schon viele interessierte künftige Nutzer warten dürften. In den letzten Tagen ist das Smartphone umfangreich geleakt worden, sodass wir euch an dieser Stelle einen ausführlichen Überblick über das kommende Google-Gerät geben können – von den Spezifikationen über Bilder bis zum Verkaufspreis: Das ist das Google Pixel 9a.



Im vergangenen Jahr hat Google mit den Pixel 9-Smartphones gleich einen Schwung von vier Geräten vorgestellt, die allesamt gut angekommen sind und sich wohl schon in den Händen von Millionen Nutzern befinden dürften. Mit dem Pixel 9, dem Pixel 9 Pro und dem Pixel 9 Pro XL sowie dem Pixel 9 Pro Fold deckt man schon eine große Bandbreite ab, aber nach unten ist noch jede Menge Luft. Dieses Vakuum soll in Kürze das Pixel 9a füllen und damit nicht nur die neunte Generation erweitern, sondern auch die Nachfolge des erfolgreichen Pixel 8a antreten. Hier findet ihr alle Informationen.

Pixel 9a-Spezifikationen

Produktname: Pixel 9a

Interne Bezeichnung: Tegu

Display: 6,3 Zoll @ 120 Hertz

SoC: Tensor G4

Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte RAM

Hauptspeicher: 128 GB / 256 GB

Akku: 5.100 mAh

Aufladen: 23 Watt mit Kabel, 7,5 Watt kabellos

Kameras: 48 Megapixel Hauptkamera, 13 Megapixel Ultrawide

Frontkamera: 13 Meagpixel

Abmessungen: 154,7 x 73,3 x 8,9mm | Kameraleiste 9,4mm

Gewicht: 185,9 Gramm

Farben: Obsidian, Porzellan, Iris und Pfingstrose (128 GB) / Obsidian, Iris (256 GB) ( Alle Infos zu den Farben )

( ) Betriebssystem: Android 15

Weiteres: IP68 Wasser/Staubdicht, DisplayPort 1.4a mit bis zu 4K, physische SIM

Verkaufsstart: 19. März 2025

Preis: 549 Euro (128 GB) / 649 Euro (256 GB)

Mittlerweile ist die Liste der Spezifikationen vollständig und bereits so häufig geleakt, dass ihr alle obigen Angaben als gegeben annehmen könnt – es gibt keinerlei Zweifel mehr an den Daten. Und wer ganz tief einsteigen möchte, findet bei uns auch die vollständigen Pixel 9a Datenblätter, die wirklich ALLE Informationen bis zur letzten Schraube enthalten. Aber jetzt wollen wir uns das Pixel 9a auch einmal im Detail ansehen. Hier findet ihr zunächst die jüngst geleakten offiziellen Renderbilder und darunter – zur besseren Vorstellung – noch einmal die damaligen geleakten CAD-Zeichnungen.

























Neues Design ohne Kameraleiste

Wie euch sicherlich aufgefallen ist, kann Google mit dieser Generation auf die prägnante Kameraleiste verzichten. Diese ist zwar seit der sechsten Generation das Markenzeichen der Pixel-Smartphones, aber technisch ist sie ganz offensichtlich nicht (mehr) notwendig. Das gibt den Smartphones ein ganz neues Design, an das sich die Nutzer vielleicht für die a-Linie gewöhnen können. Noch mehr Bilder könnt ihr euch rund um die geleakten Pixel 9a-Schutzhüllen anschauen.

Verkaufspreis und Verkaufsstart

Nachdem ihr ausführlich informiert habt, wollen wir natürlich auch die beiden wichtigsten Punkte nicht vorenthalten, nämlich WANN und für WIE VIEL ihr das Smartphone kaufen könnt. Google wird das Smartphone am 19. März 2025 für Vorbestellungen öffnen und offiziell am 26. März 2025 in den Verkauf bringen. Es ist anzunehmen, dass die Präsentation des Smartphones – die wohl eher per Blogpost abgehalten wird und kein eigenes Event erhält – ebenfalls am 19. März stattfindet. Doch weil wir kein Event erwarten, kann sich dieser Termin recht dynamisch verschieben.

Und was soll der Spaß nun kosten? Auch das wissen wir mittlerweile. Google wird das Pixel 9a mit 128 GB für 549 Euro auf den Markt bringen und mit 256 GB für 649 Euro. Das ist schon ein recht großer Preisunterschied, der in diesem Jahr höher ausfällt als sonst. Das liegt daran, dass man den Verkaufspreis des Pixel 9a (128 GB) stabil zum Vorgänger hält und beim Pixel 9a (256 GB) hingegen den Preis erhöht. Zusätzlich dürfen sich alle Käufer über Gratis-Abos für das Pixel 9a freuen, die wir euch im verlinkten Artikel zusammengestellt haben.

