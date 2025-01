Pixel 9a: Googles neues Budget-Smartphone wird teurer – Leak verrät Preisgestaltung der beiden Varianten

Google wird schon in wenigen Wochen das neue Pixel 9a vorstellen, das als Budget-Ableger der erfolgreichen Pixel 9-Smartphones an den Start gehen und in dieser Rolle auch das Pixel 8a beerben wird. Schon seit längerer Zeit gibt es umfangreiche Informationen zum neuen Smartphone und jetzt sind die offiziellen Verkaufspreise geleakt worden, die sowohl gute als auch weniger gute Nachrichten bereithalten.



Der Januar geht zu Ende und somit liegt nur noch der Februar zwischen uns und der Präsentation des ersten neuen Google-Smartphones 2025, denn dieses soll laut zahlreichen Leaks schon im März vorgestellt werden. Schon vor Wochen sind umfangreiche Infos zum Pixel 9a geleakt worden und jetzt soll auch die Preisgestaltung bekannt sein. Bereits vorab hieß es, dass Google den Verkaufspreis in diesem Jahr stabil halten und sich am Vorgänger orientieren soll. Das scheint sich zur Hälfte zu bestätigen.

Glaubt man aktuellen Leaks, dann liegt der US-Verkaufspreis weiterhin bei 499 Dollar – genau wie beim Vorgänger Pixel 8a. Das dürfte eine psychologisch wichtige Marke sein, die man nicht überschreiten will. Hierzulande kommt das Pixel 8a auf 549 Euro und es ist daher sehr wahrscheinlich, dass wir auch in diesem Jahr 549 Euro für die 128 GB-Variante auf den Tisch legen müssen. Ein Preissprung auf 599 Euro erscheint unwahrscheinlich.

Doch während Google den Preis der kleinen Variante stabil hält, soll man bei der großen Version mit doppeltem Speicher wohl zulangen: Der Verkaufspreis soll von 549 Dollar auf 599 Dollar steigen – also 40 Dollar mehr als beim Vorgänger. Hierzulande kostet das Pixel 8a mit doppeltem Speicher 609 Euro und es ist gut möglich, dass man ebenfalls 40 Euro raufgeht und 649 Euro für die 256 GB-Variante aufrufen wird. Das ist happig, aber eine Preisstabilität ist nicht zu erwarten.

Eine Differenz von 100 Euro für nur 128 GB zusätzlichen Speicherplatz erscheint teuer, aber andere Smartphone-Hersteller halten es bekanntlich ähnlich und da man das Wörtchen Speicherkarte schon längst aus dem Gedächtnis gelöscht hat, haben die Nutzer kaum eine andere Wahl, als dennoch zur größeren Variante zu greifen…

