Ein neues Google-Smartphone? Mysteriöses Gerät zeigt sich in offiziellem Google-Video – Nutzer rätseln (Video)

Google wird auch in diesem Jahr wieder neue Pixel-Smartphones auf den Markt bringen, die sich bereits mehrfach in Leaks gezeigt haben und somit zum Teil bereits bekannt sind. Jetzt zeigt sich in einem offiziellen Google-Video ein weiteres Smartphone, dessen Identität für Rätselraten sorgt. Sehen wir hier ein weiteres neues Gerät oder handelt es sich um eine Abwandlung eines bekannten Smartphones?



Auch wenn sich die Pixel-Smartphones der letzten Jahre äußerlich ähneln und auf ihr bewährtes Design setzen, gab es doch mit jeder Generation Veränderungen, mit denen man sich von den jeweiligen Vorgängern oder großen Brüdern abgehoben hat. Daher ist es mit ausreichend Details für Pixel-Kenner möglich, ein solches Smartphone äußerlich zu erkennen. Doch was sich jetzt in einem offiziellen Google-Video zeigt, mag nicht so ganz in das bisherige Portfolio passen.

Google hat dieses Video veröffentlicht (oben seht ihr nur die entscheidende Szene als Ausschnitt), in dem man darauf eingeht, wie Pixel-Smartphones auf Langlebigkeit und ihre Robustheit getestet werden. Dabei zeigen sich im Falltest Geräte, die nicht ganz so ganz in die bekannten Muster passen wollen. Es ist mit Sicherheit kein Pixel 9a, aber die Pixel 10-Smartphones sollten etwas anders aussehen. Anhand der Kameraleiste, der Abrundung des Gehäuses sowie der Position des USB-Anschlusses und des Lautsprechers gibt es auch für die kommende Generation schon Wiedererkennungswerte.

Ein Pixel 9-Smartphone sehen wir hier aber ebenfalls nicht, also müssten wir noch eine Generation zurückgehen. Bei 9to5 sind viele Leser der Meinung, dass es sich um ein Pixel 8-Smartphone handelt. Aber auch das scheint aufgrund der Abrundung unter der Kameraleiste nicht ganz zu passen. Es ist sicherlich das Modell, das am nächsten dran ist, aber sicher ist es nicht. Weiter in die Zukunft sollten wir aber auch nicht gehen, denn es ist wohl auszuschließen, dass Googles Ingenieure schon jetzt ein Pixel 10a oder gar Pixel 11 auf Herz und Nieren testen.

Und so bleibt das Fragezeichen bestehen, das eher unabsichtlich durch dieses Video entstanden ist. Es bleibt ein mysteriöses Pixel, das sich nicht vollständig erkennen lässt. Möglich wäre natürlich auch, dass es sich um intern genutzte Abwandlungen bekannter Geräte handelt, die nicht zwingend zu 100 Prozent den Smartphones entsprechen, die in den Handel kommen.

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-01-21 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!