Pixel-Aktionen bei Amazon: Pixel 9-Smartphones jetzt 250 Euro günstiger – jetzt 21 Prozent Rabatt sichern

Die aktuelle Generation der Pixel-Smartphones erfreut sich wieder großer Beliebtheit, denn Google hat ein sehr attraktives Paket geschnürt und mit diesem in vielen Bereichen erneut einen Volltreffer gelandet. Jetzt bekommt ihr die Gelegenheit, die aktuellen Geräte deutlich günstiger zu bekommen, denn es gibt 20 Prozent Rabatt auf die Pixel 9-Smartphones, die ihr direkt im Google Store bei Amazon bestellen könnt. Solltet ihr nicht verpassen.



Im seit einigen Jahren bestehenden Google Store bei Amazon gibt es immer wieder attraktive Aktionen, die mehr als nur einen Blick wert sind. Denn wenn man dort mal wieder die Rabattschlacht ausruft, bekommt ihr das gesamte Pixel-Portfolio und die weiteren Google-Produkte nirgendwo so günstig wie dort. Das galt natürlich auch zu Weihnachten und zum Black Friday, bei denen man sich ärgern darf, wenn man es verpasst hat. Aber jetzt gibt es sozusagen die dritte Chance.

Nur noch an diesem Wochenende bekommt ihr die Pixel 9-Smartphones mit 20 Prozent Rabatt, eine Ersparnis von über 250 Euro pro Gerät. Damit erhaltet ihr auch schon das Pro-Modell für unter 1000 Euro und selbst die größte Variante, das Pixel 9 Pro XL, kratzt nur sehr knapp am dreistelligen Bereich. Natürlich ist man damit noch immer weit entfernt von „günstig“, aber billiger werden die Smartphones nicht werden. Denn es sind Top-Flaggschiffe mit starker Ausstattung, ganzen sieben Jahren Updates, monatlich garantierten Updates sowie den vierteljährlichen Pixel Feature Drops. Updates sind bis in das Jahr 2031 (!) garantiert.

Viel günstiger werden die Smartphones bis zum Start der aktuellen Generation mit Sicherheit auch nicht mehr werden. Denn die Zeit der großen Aktionen ist erst einmal wieder vorbei und kommt im ersten Halbjahr normalerweise auch nicht wieder. Erst beim nächsten Prime Day wäre mit Rabatten zu rechnen, aber da liegen wir schon wieder am Pool und sind noch weit entfernt. Somit ist es jetzt sicherlich eine gute Phase, sich ein Pixel 9 mit 20 Prozent Rabatt zu sichern. Außerdem profitiert ihr von zeitlich befristeten Gratis-Abos für Speicherplatz, Gemini, YouTube Premium und mehr. Amazon legt auch noch 60 Tage Audible gratis mit drauf, sodass ihr weitere 20 Euro einspart.

Und wer sich einfach nicht für ein Pixel-Smartphones erwärmen kann, aber dennoch ein Top-Flaggschiff in der Hosentasche haben will, kann jetzt noch die Samsung Galaxy S25 Vorbesteller-Aktion nutzen, die euch eine Gratis-Speicherverdopplung, einen Eintauschbonus sowie einen Rabatt auf die aktuellen Samsung-Smartwatches bringt.

