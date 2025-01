Google One + YouTube Premium: Google bringt endlich ein kombiniertes Abo – Speicher, Musik und noch mehr?

Rund um die Abo-Plattform Google One gab es in den letzten beiden Jahren viele Veränderungen, die sowohl neue Features brachten als auch Vorteile wegnahmen. Der seit langer Zeit erwartete strukturelle Umbau ist bisher ausgeblieben, doch das könnte sich jetzt zum Vorteil vieler Abonnenten ändern: Denn Google One und YouTube Premium wachsen zusammen und bieten erstmals eine Verknüpfung ihrer Angebote. Endlich ist Google auf dem richtigen Weg.



Schon seit langer Zeit wird erwartet, dass Google die Abo-Dienste unter dem eigenen Dach zusammenführt und den Nutzern kostengünstigere Möglichkeiten zur gemeinsamen Nutzung geben wird. Denn neben Google One hat man noch YouTube Premium, den Google Play Pass, Gemini Advanced, Fibit Premium und einige weitere Angebote aus dem Business-Bereich im Portfolio. Ohne Frage sind YouTube Premium und Google One die wichtigsten Abo-Plattformen für Privatnutzer, die allerdings bisher vollständig voneinander getrennt waren.

Daher war es recht überraschend, dass Google vor wenigen Tagen ein gemeinsames Abo-Angebot von Google One und YouTube Premium angekündigt hat. Konkret besteht dieses darin, dass US-Abonnenten eines größeren Google One-Abos eine Ersparnis in Höhe von 2 Dollar pro Monat auf das YouTube Premium-Abo erhalten. Das Angebot gilt zwar erst bei den größeren Tarifen und aktuell auch nur für US-Nutzer, aber der erste Schritt ist getan. Denn auch wenn es ein logischer Schritt ist, dürfte dieser aufgrund der intern gesehen großen Distanz zwischen Google und YouTube – die sogar eigene Unternehmen unter dem Alphabet-Dach sind – gar nicht so leicht umsetzbar gewesen sein.

Jetzt, wo die erste Brücke zwischen diesen beiden Plattformen geschlagen ist, wird man natürlich nicht dabei aufhören. Das erste Angebot ist als Testlauf zu verstehen, der vermutlich erfolgreich verlaufen wird. Daraus könnten dann weitere Angebote sowie natürlich eine globale Ausweitung folgen, wobei ich zumindest in den nächsten zwei bis drei Monaten aber noch nicht damit rechnen würde. Im Laufe des Jahres könnte das aber noch sehr interessant werden.









Kommt DAS große Google One-Abo?

Bisher war es bei Google One so, dass sich die Abos hauptsächlich durch den erworbenen Speicherplatz unterscheiden, wobei je nach Stufe einige weitere Vorteile dazukommen können. Mit der schon seit dem vergangenen Jahr bestehenden Anbindung von Gemini und der jetzt geschaffenen Brücke zu YouTube Premium hat man bereits die nötigen Zutaten, um an dieser Stelle größer auszubauen. Schon vor einigen Monaten ist durch Teardowns eine Erweiterung aufgetaucht.

Erst im vergangenen Jahr hat man außerdem ein Google One Lite-Abo gestartet, was mich hier im Blog dazu veranlasste, die Tarif-Struktur von Google One zu kritisieren und mehr Flexibilität einzufordern. Etwas Ähnliches könnte durch die Kombination von Google One, Gemini Advanced und YouTube Premium schon bald folgen. Denn es steht zu erwarten, dass man zukünftig nicht nur Abo-Gutscheine verteilen, sondern auch ein gemeinsames Angebot schaffen will. Gerade Gemini könnte der Schlüssel dazu sein.

Ein großes Abo, bestehend aus Google One, Gemini Advanced und YouTube Premium hätte große Vorteile für die Nutzer und auch für Google. Denn alle drei Produkte haben ihre Vorzüge und können sich gegenseitig stärken. Google könnte selbst 30 bis 40 Dollar pro Monat dafür verlangen und die Nutzer würden immer noch Geld sparen. Ich denke, dass hier noch ein größerer Umbau ansteht. Nicht umsonst hat CEO Sundar Pichai schon im Sommer vergangenen Jahres angekündigt, „das Momentum nutzen“ zu wollen, als gerade die Marke von 100 Millionen Abonnenten geknackt wurde.

Letzte Aktualisierung am 2025-01-21 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!