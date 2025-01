Google Fotos: So könnt ihr viel Speicherplatz sparen – Medien vom Smartphone oder aus der Cloud löschen

Die Fotoplattform Google Fotos sorgt dank ihres automatischen Backups von ganz allein dafür, dass alle wichtigen Bilder und Videos vom Smartphone in der Cloud gesichert sind. Dadurch ergibt sich, dass viele Nutzer den gesamten Datenbestand an mindestens zwei Stellen gespeichert haben, was aufgrund des stetig wachsenden Speicherbedarfs irgendwann zum Problem werden kann. Heute zeigen wir euch, wie ihr entweder am Smartphone oder in der Cloud Speicherplatz sparen könnt.



Bei vielen Smartphone-Nutzern dürfte es eine Flut von Bildern und Videos geben, deren Umfang stetig wächst. Sei es durch die eigene Fotografie, durch Downloads oder über die empfangenen Medien per Messenger und sozialen Medien. Einen großen Teil dieser Bilder und Videos möchte man vielleicht gesichert wissen und könnte dafür Tools wie das automatische Backup von Google Fotos verwenden. Dieses sorgt dafür, dass alle Medien automatisch in die Cloud hochgeladen und dort dauerhaft gesichert sind.

Das moderne Speicherplatz-Problem

So bequem das automatische Backup auch sein mag: Irgendwann wird es problematisch. Denn Google bietet nur einen begrenzten Rahmen an Speicherplatz kostenlos an – um genau zu sein 15 Gigabyte. Diese 15 Gigabyte muss sich Google Fotos mit Google Drive und GMail teilen. Ist der Speicher voll, können keine neuen Daten mehr gespeichert werden. Jetzt kann man ein Abo abschließen und sich 100 GB für 1,99 Euro pro Monat sichern, um wieder längere Zeit Ruhe zu haben. Später wird man dann um 200 GB und auf lange Sicht um 2 TB nicht herumkommen.

Aber nicht nur der Cloudspeicher läuft voll, sondern auch der Smartphone-Speicher. Weil sich heute immer häufiger keine Speicherkarten mehr nutzen lassen, ist man ohne Cloudanbindung auf den verfügbaren lokalen Speicher angewiesen. Im Gegensatz zur Cloud-Lösung lässt sich dieser nicht erweitern, sondern man muss ab einem gewissen Punkt haushalten.









Eine echte Lösung gibt es für dieses Speicherplatz-Problem nicht, denn irgendwann kommt nicht mehr drumherum, möglichst viele Medien zu löschen, ein Smartphone mit mehr lokalem Speicherplatz zu kaufen oder das Cloud-Abo zu erweitern. Natürlich kann man auch andere Backup-Lösungen anwenden und die Medien auf externe Datenträger überspielen, aber das ist aufwendig, muss regelmäßig erfolgen und sicherlich nichts, was viele Nutzer in ihren Alltag integrieren können.

Um das Problem wenigstens von einer Seite anzugehen, kann man sich zuerst von der doppelten Datenhaltung verabschieden: Entweder von den lokal am Smartphone gespeicherten Medien oder von den Cloud-Kopien bei Google Fotos. Wer Google Fotos ohnehin nur als ein weiteres Backup nutzt und die wirklich wichtigen Medien noch einmal an anderer Stelle gesichert hat, kann eine der folgenden Anleitungen sorglos nutzen.

Speicherplatz bei Google Fotos freigeben

Google Fotos bietet seit einiger Zeit die Möglichkeit, alle Fotos und Videos aus der Cloud zu löschen, die sich aktuell noch auf dem Smartphone befinden. Man nennt das Ganze „Cloud-Backup rückgängig machen“. Es werden also nur die Medien entfernt, die noch am Smartphone vorhanden und somit mindestens an einer weiteren Stelle verfügbar sind. Das kann nicht nur zum Speicherplatz-sparen sehr praktisch sein, sondern auch für ein echtes Rückgängig-machen eines versehentlich aktivierten Backups.

Ihr findet die neue Funktion direkt in den Einstellungen von Google Fotos. Wechselt innerhalb der Optionen in die Kategorie „Backup“, scrollt nach unten und tippt dann auf „Backup für dieses Gerät rückgängig machen“. Jetzt die Warnmeldung bestätigen und schon tun die Algorithmen ihre Arbeit.

Öffnen Sie die Google Fotos-App. Tippen Sie oben auf Ihr Profilbild oder Initiale und dann auf „Google Fotos-Einstellungen“ und anschließend auf „Sicherung“ . Scrollen Sie, um die unten aufgeführten Off-Screen-Elemente anzuzeigen. Tippen Sie auf „Sicherung für dieses Gerät rückgängig machen“ . Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Ich verstehe, dass meine Fotos und Videos von diesem Gerät aus Google Fotos gelöscht werden.“ Tippen Sie auf „Google Fotos-Backup löschen“ .

» Mehr Informationen zur Datenlöschung aus Google Fotos









Speicherplatz am Smartphone freigeben

Wer sich auf das Google Fotos-Backup verlässt und stattdessen lieber die Bilder und Videos vom Smartphone löschen möchte, die bereits in der Cloud abgelegt sind, kann das sehr leicht tun. Dafür gibt es eine Funktion mit dem selbsterklärenden Namen „Speicherplatz auf dem Gerät freigegeben“, die mit nur einem Schritt vollkommen automatisch arbeitet. Es werden einfach alle Medien gelöscht, die älter als 30 Tage sind und sich bereits in der Google Fotos-Cloud befinden.

Öffnet Google Fotos auf dem Smartphone Tippt auf euer Profilbild Wählt jetzt den Eintrag „Speicherplatz auf dem Gerät freigeben“ Lest euch die Meldung durch, beachtet den angegebenen zu gewinnenden Speicherplatz auf dem Button Tippt auf den Button für die Freigabe Der Löschvorgang beginnt unmittelbar im Hintergrund

Die Löschung geschieht unabhängig von der Qualität, mit der ihr diese in der Cloud gesichert habt. Es ist daher möglich, dass ihr gerade bei hochauflösenden Bildern oder auch Einbußen haben könntet.

» Mehr Informationen zum Speicherplatz-sparen am Smartphone

