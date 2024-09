Google One: Neues Lite-Abo startet für erste Nutzer – sehr günstiges Paket mit Speicherplatz-Vorteil (Indien)

Bei der Abo-Plattform Google One hat es in den letzten Monaten viele Änderungen gegeben, wobei die meisten nicht unbedingt zum Vorteil der Nutzer gewesen sind. Um das möglicherweise wieder auszugleichen, steht jetzt das neue Abo Google One Lite in den Startlöchern, das sich nach Leaks in den letzten Monaten nun erstmals im Angebot zeigt. Eine sehr günstige Variante mit wenigen Vorteilen.



Bis vor wenigen Monaten war das Google One-Abo mit seinen unterschiedlichen Paketen und Vorteilen ein attraktives Abo, doch die zahlreichen gestrichenen Features oder abgewerteten Vorteile haben dafür gesorgt, dass das Gleichgewicht nicht mehr ganz stimmig ist und die Abo-Plattform weniger attraktiv gemacht hat. Das wird den Nutzerzahlen aufgrund des zentral benötigten Speicherplatzes nicht schaden, aber dennoch sollte Google wieder an einigen Stellschrauben drehen. Und genau das scheint man zu tun.

Jetzt hat man in Indien das neue Abo Google One Lite gestartet. Dieses wurde schon vor einigen Monaten aus einem Teardown bekannt und wird jetzt den Nutzern im wichtigen Google-Land angeboten. Dabei handelt es sich um ein neues Paket der untersten Stufe, die noch unter dem Basic-Abo positioniert ist. Es bietet 30 Gigabyte zusätzlichen Speicherplatz für einen Preis von umgerechnet 64 Cent pro Monat. Der Speicherplatz kann wie gewohnt für GMail, Google Drive und Google Fotos genutzt werden.

Alle anderen Vorteile der größeren Pakete sind nicht vorhanden: Der Speicherplatz kann nicht mit der Familie geteilt werden, es gibt keine Zusatzfunktionen in Google Fotos, keinen Store-Rabatt oder Ähnliches. Ich denke, dass ein Lite-Paket gut zur aktuellen Entwicklung passt und dieses vielleicht noch mehr Nutzer erstmals dazu motivieren könnte, ein solches Abo abzuschließen. Bleibt abzuwarten, ob dieser Testlauf in Indien erfolgreich sein und später global ausgerollt wird.

[AndroidPolice]

