Google Chrome: Neue KI-Zusammenfassung kommt – soll Webseiten auf Knopfdruck verkürzen (Teardown)

Auch im Browser Google Chrome zieht an vielen Stellen die Künstliche Intelligenz ein, die den Nutzern zusätzliche Möglichkeiten von der visuellen Auswertung bis zum Produktvergleich bringen soll. Jetzt zeigt sich ein kommendes Feature, das für viele Nutzer sicherlich sehr praktisch sein kann, aber auch Probleme verschärft: Eine integrierte Inhaltszusammenfassung für Webseiten.



Viele Nutzer verwenden die Fähigkeiten der KI-ChatBots zum Zusammenstellen von Inhalten und Fakten, wobei unter anderem Gemini auch die Möglichkeit bietet, den Inhalt von Webseiten schnell zusammenzufassen. Diese Funktion soll schon bald nativ in den Chrome-Browser integriert werden und es den Nutzern somit ersparen, lange Texte lesen zu müssen. In den öffentlich zugänglichen Sourcen des Browsers zeigt sich, dass diese „Summarize“-Funktion schon in den nächsten Tagen per Flag aktiviert werden kann.

Der neue Zusammenfassen-Button soll sich wohl direkt in der Symbolleiste des Browsers befinden und mit einem Tap die aktuell geöffnete Webseite zusammenfassen. Der technische Ablauf sollte klar sein, denn man muss einfach nur den gesamten Inhalt durch die Gemini-KI jagen, die anschließend die wichtigsten Informationen ausspuckt. Unklar ist allerdings, wie diese dargestellt werden. Wird die gesamte Webseite gekürzt? Gibt es eine Stichpunktliste im Overlay oder kommt die Seitenleiste zum Einsatz? Das muss sich erst noch zeigen.

Ich denke, dass eine solche Funktion sehr praktisch sein kann und bei guter Umsetzung von vielen Nutzern verwendet werden dürfte. Allerdings sehe ich auch die Gefahr, dass viele Nutzer (Hallo Überschriftenleser) nur noch mit aktiver Zusammenfassung im Web unterwegs sind und somit viele wichtige Details verpassen. Aber das ist eher eine generelle Herausforderung der KI-Zeiten.

» Google Chrome: Großes KI-Update für den Browser – bringt Lens-Analyse, Produktvergleich und mehr

[Chrome Story]