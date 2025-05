Android Show: Google zündet Produktfeuerwerk von KI bis XR – alle erwarteten Ankündigungen (Übersicht)

Am heutigen Dienstag steht das erste große Google-Event des Jahres an, denn um 19:00 Uhr deutscher Zeit startet die Android Show in einer erstmals abgehaltenen I/O-Edition. Man verspricht viele innovative Ankündigungen, die rückblickend sicherlich als Meilenstein für das mobile Betriebssystem gelten können. Wir zeigen euch, welche Neuerungen wir rund um Smartphones, das neue Android-Design, Android XR, KI-Integration und mehr erwarten.



Für Google-Fans ist der Monat Mai stets eine gute Zeit, denn es findet die jährliche Google I/O statt, die in diesem Jahr wohl aus allen Nähten platzen würde und sich daher etwas breiter aufstellt. Eine Woche vor dem erwarteten Gemini-Event startet man heute Abend mit der Android Show erstmals seit sehr langer Zeit ein eigenes Livestream-Event für das mobile Betriebssystem und dessen aktuelle sowie künftige Ableger.

Natürlich wissen wir auch diesmal schon vorab über sehr viele Details zu kommenden Neuerungen Bescheid, die sich durch die gesamte Produktpalette ziehen. Das reicht von der eher obligatorischen Vorstellung des neuen Android 16 über die KI-Integration, den offiziellen Start von Android XR bis hin zu einem Desktopmodus und einem ganz neuen Android-Design mit Material 3 Expressive. Denn die letzten Wochen waren vollgepackt mit Leaks, über die wir euch natürlich zeitnah berichtet haben und die aufzeigen, wie das Ökosystem schon bald wachsen und viele neue Produkte umfassen soll.

Wir erwarten, dass es sich bei der ersten Android Show um einen Livestream handelt, vermutlich vorab aufgezeichnet, in dem die jeweiligen Produktmanager ihre wichtigsten Entwicklungen und Projekte vorstellen. Von einem echten Event kann eigentlich keine Rede sein, aber das ist für die Zuschauer zu Hause schlussendlich auch nicht relevant. Hier findet ihr eine schnelle Zusammenfassung aller erwarteten Ankündigungen, die am kommenden Dienstag erwähnt werden dürften.









Offizielle Präsentation von Android 16

Bereits Ende 2024 hat Google überraschend die erste Developer Preview von Android 16 veröffentlicht und die Geschichte damit so früh begonnen wie noch nie. Seitdem wurden wie geplant alle Vorabversionen des Betriebssystems durchlaufen, inklusive der kürzlich veröffentlichten vierten und mutmaßlich letzten großen Beta. Wir erwarten den Sprung auf die finale Version für Juni, sodass eine offizielle Ankündigung beim heutigen Event nicht zu früh wäre. Man könnte die große Aufmerksamkeit dafür nutzen. Die neue Version bringt neue Sicherheitsfunktionen mit so wie im Folgenden angekündigten Neuerungen rund um das Design, den Desktopmodus und mehr.

» Die letzten Neuerungen in der Android 16 Beta

Neues Android-Design

Parallel zum Start von Android 16, aber vermutlich nicht exklusiv für dieses, wird Google das neue Material 3 Expressive Design einführen, das als nächste Generation des Material Design an den Start geht. Dieses soll dafür sorgen, dass die in den letzten Jahren doch recht ähnlichen Oberflächen wieder etwas interessanter werden als zuvor. Es gibt neue Formen, Farben, Schriftarten, einen visuellen Fokus auf die wichtigsten Infos und Interaktionselemente und vieles mehr zu entdecken. Wir haben euch das neue Design im folgenden Artikel ausführlich vorgestellt.

» Das ist das neue Material 3 Expressive Design

Android Desktopmodus

Bereits seit Android 10 (!) arbeitet Google an einem Desktopmodus für Android, der zwar immer wieder mit kleineren Tricks aktiviert und getestet werden konnte, aber erst jetzt scheint dieser bereit zu sein. Der wirklich große Sprung, den man auch offiziell präsentieren kann und daher auf die große Bühne kommen könnte, soll mit Android 16 anstehen – vielleicht aber auch erst mit Android 16. Gut möglich, dass man diesem etwas Platz während der Präsentation einräumt. Wir haben euch den neuen Desktopmodus bereits ausführlich vorgestellt.

» Das ist der neue Android-Desktopmodus

Erweiterte Sicherheit

Um die Sicherheit der Smartphone-Nutzer noch stärker als bisher zu gewährleisten, wird Android 16 eine neue „erweiterte Sicherheit“ einführen, die sich in diesen Tagen erstmals gezeigt hat. Dabei handelt es sich um eine Funktionssammlung von Einstellungen, die automatisch vom Betriebssystem verwaltet und auf die höchste Stufe gesetzt werden. Im folgenden Artikel findet ihr alle Infos zu diesem Modus.

» Alle Infos zur erweiterten Sicherheit









Neue Möglichkeiten für Android Auto

Android Auto erhält das größte Update, das es bisher für die Plattform gegeben hat – zumindest gilt das dann, wenn alle entdeckten Neuerungen gemeinsam ausgerollt werden. Man bringt neue Klimakontrollen auf die Plattform und öffnet sich damit erstmals für Kontrollmöglichkeiten abseits des Smartphones. Zusätzlich wird es eine neue Oberfläche im hellen Design geben, einen neuen Bereich für die Sprachassistenz sowie den Start von Gemini als Ersatz für den Google Assistant. Als einer der wichtigsten Android-Ableger dürfte die Infotainment-Plattform auf dem Event eine Rolle spielen.

» Alle wichtigen Neuerungen zu Android Auto

Gemini ersetzt Google Assistant

Eigentlich ist Gemini ein Thema für die Google I/O, doch weil der KI-ChatBot hauptsächlich auf den Android-Geräten zum Einsatz kommt, kann man diesen natürlich auch während der Android Show zeigen. Denn Gemini wird den Google Assistant auf Smartphones ersetzen, in Android Auto, auf den WearOS-Smartwatches, innerhalb von Android Auto, auf Smart Displays und natürlich auch beim Start von Android XR.

» Gemini ersetzt Google Assistant auf allen Plattformen

Android XR

Wenn wir von Innovationen rund um Android reden, wird sicherlich das neue Betriebssystem Android XR gemeint sein. Es handelt sich um ein VR-Betriebssystem für die virtuellen Realitäten und die Augmented Reality, das ganz neue Anwendungsmöglichkeiten mitbringt. Eingesetzt werden soll die Plattform auf Smart Glasses, die wiederum vielleicht ein Punkt für die Google I/O sind.

» Das sind die neuen Android XR-Oberflächen

» Alle Infos zu den Smart Glasses

—

Das wären die wichtigsten Entwicklungen. Weil wir aber weder die Länge noch den Umfang der Android Show einschätzen können, lässt sich natürlich nicht sagen, welche Ankündigungen tatsächlich zu erwarten sind.

