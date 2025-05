Android 16: Das ist der neue Desktopmodus – bringt Apps in flexible Fenster + Multitasking (Galerie & Video)

Google arbeitet schon seit vielen Jahren an einem Android-Desktopmodus, der es den Nutzern ermöglichen soll, das Smartphone-Betriebssystem auf einem großen Display und mit alternativen Eingabemöglichkeiten zu nutzen. Mit dem bevorstehenden Start von Android 16 dürfte es einen großen Schritt geben, denn wie aktuelle Bilder zeigen, ist die Entwickler weit fortgeschritten. Wir zeigen euch den Android-Desktopmodus.



Viele Android-Nutzer warten seit Jahren darauf, dass sie ihr Smartphone bzw. die darauf enthaltenen Apps und Daten auch am Desktop nutzen können. Für diesen Einsatzzweck gibt es seit langer Zeit unterschiedliche Lösungen von verschiedensten Herstellern, doch Google hat stets nur kleine Schritte und auch größere Rückschritte in diesem Bereich gemacht. Wie man es vermeintlich richtig macht, zeigt Samsung DeX schon seit Jahren, doch eine offizielle Google-Lösung ist das noch nicht. Könnte es mit sehr ähnlichem Ansatz aber schon bald werden.

Mit Android 16 macht Google große Schritte in Richtung eines Smartphone-Desktopmodus. Dieser ist nicht zu verwechseln mit einem möglichen Android für den Desktop, das als vollwertiges Computer-Betriebssystem zukünftig auf Chromebooks und anderen Rechnern zum Einsatz kommen soll. Erst einmal will man die großen Displays aber wohl mit einer gestreckten und optimierten Smartphone-Oberfläche erobern und somit die notwendigen Konzepte testen. Vom Display über die veränderten Größenverhältnisse, die meist fehlende Touch-Eingabe, fehlende Sensoren bis zur Nutzung von Maus und Tastatur sowie der veränderten Umgebung. Es gibt mehr Unterschiede, als man zunächst meinen würde.

Wir haben euch den Android-Desktopmodus bereits mehrfach vorgestellt und die Entwicklung dieser Oberfläche verfolgt, die sich bis auf wenige Schritte zumindest rein äußerlich kaum verändert hat. Das Gesamtkonzept sieht es vor, dass Apps standardmäßig in Fenstern ausgeführt werden und nicht mehr zwingend den Vollbildmodus benötigen. Dafür gibt es neue Fensterkontrollen, flexible Oberflächen sowie eine Taskleiste für den Wechsel zwischen den Anwendungen. Schaut euch die folgende Flut an Bildern und Videos an, um einen Eindruck zu bekommen.









Android 16 Desktopmodus Dezember 2024









Android 16 Desktopmodus Mai 2025









Android Desktopmodus im Einsatz

Der neue Android Desktopmodus setzt darauf, die Smartphone-Nutzung so weit wie möglich nachzuempfinden und diese mit den Möglichkeiten des größeren Displays auszustatten. Die in Fenstern befindlichen Apps lassen sich frei verschieben, frei in der Größe ändern und natürlich auch beliebig anordnen. Fenster können auf die volle Größe maximiert oder auch in die Taskleiste minimiert werden. Aus Android wird in diesem Fall ein übliches fensterbasiertes Betriebssystem. Die ständig präsente Taskleiste erinnert an ChromeOS und Windows.

Man nutzt aber auch die neuen Möglichkeiten einer solchen Oberfläche, etwa für die Unterstützung von Drag & Drop. Es lassen sich Dateien und Inhalte von einer App in die andere ziehen. Das ist etwas, was am Smartphone normalerweise nur über die Zwischenablage oder die Teilen-Funktion möglich ist. Weil das unter Android bisher nicht möglich war, ist allerdings zu erwarten, dass das nur von wenigen Apps unterstützt wird.

Spannend wird es sein, wann dieser Modus Premiere feiert. Die Grundsteine wurden schon mit Android 10 gelegt. Erstmals nutzbar war es mit Android 12 (!), mit Android 14 war der Modus erneut an Bord, für Android 15 wurde es von Google in Aussicht gestellt und erst ab der Android 16 Beta ist der Modus voll nutzbar. Dennoch ist die Oberfläche nach Einschätzung des Android-Experten Mishaal Rahman noch immer nicht für den großen Einsatz bereit und könnte sich auf Android 17 verschieben.

