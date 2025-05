Pixel 9a Aktion: Jetzt noch bestellen und Pixel Buds A Kopfhörer gratis bekommen + 60 Tage Audible gratis

Googles neues Budget-Smartphone Pixel 9a ist jetzt schon einige Tage am Markt und dürfte schon viele glückliche Käufer gefunden haben. Möchtet ihr ebenfalls dazugehörgen, könnt ihr noch an diesem Wochenende die starke Einführungsaktion nutzen: Ihr bekommt die Pixel Buds A-Kopfhörer Gratis. Außerdem gibt es passend dazu auch noch ein mehrmonatiges kostenloses Audible-Abo.



Seit knapp einem Monat ist das Pixel 9a auch in Deutschland offiziell im Verkauf und dürfte schon viele Nutzer glücklich gemacht haben. Solltet ihr ein Pixel 7a besitzen, wäre vielleicht ein Umstieg auf das neue Smartphone denkbar, denn gerade erst hat Google einen Pixel 7a-Rückruf gestartet, der euch einen hohen Rabatt auf ein neues Pixel einräumt. Seid ihr hingegen willige Apple-Umsteiger, könnt ihr euch einmal den von Google veröffentlichten Vergleich zwischen Pixel 9a und iPhone 16e ansehen.

Entscheidet ihr euch jetzt noch für ein neues Pixel 9a, bekommt ihr zusätzliche die Kopfhörer Pixel Buds A gratis. Damit habt ihr das beliebte Paket aus dem günstigen Smartphone sowie den Kopfhörern im Wert von 109 Euro in einem Zug. Das ist bei der Preisklasse des Budget-Smartphones schon eine sehr nette Ersparnis. Und damit aus den Kopfhörern auch etwas Hörbares herauskommt, gibt es beim Kauf bei Amazon noch einmal 60 Tage Audible Gratis. Beide Angebote gelten nur noch an diesem Wochenende und sollten also nicht mehr lange aufgeschoben werden.

Alle Details zur Pixel 9a + Pixel Buds A-Aktion:

Bestellt ihr das Pixel 9a bis einschließlich 11. Mai bei Amazon oder auch Media Markt und Saturn, könnt ihr nach Ablauf von 14 Tagen einen Antrag stellen, um die Pixel Buds A-Kopfhörer gratis zu erhalten. Der genaue Ablauf ist in der folgenden Infografik abzulesen. Nach etwa 30 Tagen solltet ihr die Kopfhörer dann zusätzlich per Post erhalten.

Wer das Pixel 9a jetzt gleich bestellen möchte, kann gerne die folgenden Partnerlinks nutzen, um unsere Arbeit hier im Blog zu unterstützen. Das Smartphone wird dadurch für euch natürlich nicht teurer und ihr erhaltet die Aktion der kostenlosen Kopfhörer. Vielen Dank für eure Unterstützung! Vergesst auch nicht eine passende Pixel 9a-Schutzhülle, damit ihr möglichst lange Freude mit eurem Smartphone habt. Sehr zu empfehlen sind die Schutzhüllen von Spigen, die wir euch hier im Blog bereits vorgestellt haben.

