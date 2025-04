Pixel 7a: Akkus könnten sich aufblähen – Google startet erweitertes Reparaturprogramm oder Entschädigung

Google scheint in den letzten Jahren kein glückliches Händchen bei den Komponenten der Pixel-Smartphones zu haben, denn jetzt muss man erneut ein „erweitertes Reparaturprogramm“ starten – diesmal für das vor zwei Jahren gestartete Pixel 7a. Man hat festgestellt, dass sich der Akku bei einigen Nutzern aufblähen und sowohl die Batterie als auch das Gerät selbst beschädigen kann. Es gibt kostenlose Reparaturen oder geldwerte Vorteile.



Erst vor wenigen Wochen musste Google das Pixel 4a aufgrund von Akku-Problemen zurückrufen und jetzt trifft es auch einen dessen Nachfolger – nämlich das Pixel 7a. Laut einer vor wenigen Stunden veröffentlichten Mitteilung hat Google festgestellt, dass sich der Akku eines Pixel 7a unerwartet aufblähen kann, wodurch keine optimale und sichere Nutzung des Geräts mehr gegeben ist. Daher hat man ein erweitertes Reparaturprogramm gestartet.

Seid ihr von dem Problem betroffen?

Wenn ihr von einem der drei folgenden Punkte betroffen seid, sollte das erweiterte Reparaturprogramm für euch zur Verfügung stehen:

Sichtbares Aufblähen des Geräts. Das Smartphone wirkt möglicherweise dicker als üblich oder die hintere Abdeckung ist gewölbt.

Das Smartphone wirkt möglicherweise dicker als üblich oder die hintere Abdeckung ist gewölbt. Die hintere Smartphone-Abdeckung wölbt sich oder löst sich vom Gerät. Dies ist an Lücken oder Öffnungen an den Rändern des Smartphones zu erkennen.

Dies ist an Lücken oder Öffnungen an den Rändern des Smartphones zu erkennen. Der Akku des Smartphones entlädt sich deutlich schneller als üblich, selbst bei nur geringer Nutzung, oder lässt sich nicht aufladen.

Wer sich weiterhin unsicher ist, kann diesen Onlinetester verwenden und durch Eingabe der IMEI herausfinden, ob das Smartphone betroffen ist. Dass Google einen solchen Test anhand der Identifikationsnummer durchführen kann, deutet darauf hin, dass nur bestimmte Chargen des Akkus betroffen sind und nicht nur eine mehr oder weniger zufällige Reihe von Geräten.









Google bietet Reparatur oder Entschädigung

Solltet ihr von dem Problem betroffen sein, gibt es eine Reihe von Lösungsmöglichkeiten: In den USA und Indien besteht für alle Nutzer die Möglichkeit, das Smartphone einzusenden oder zu einem Reparaturshop zu bringen, um den defekten Akku auszutauschen. In Deutschland dürfte das fallweise entschieden sein und auch vom Wohnort des Nutzers abhängen. Prinzipiell ist die Einsendung auch in Deutschland möglich, wobei man darauf hinweist, dass die Garantie des Geräts dadurch nicht verlängert wird. Außerdem bietet man folgende Kulanzleistungen:

Optionen für Kulanzleistungen außerhalb der beschränkten Garantie (nicht verfügbar in Indien und den USA, wo sowohl die Einsendung zur Reparatur als auch die Reparatur vor Ort möglich ist):

Zahlung in Höhe von 200 $ (umgerechnet in deine Landeswährung)

Google Store-Hardware-Rabattcode in Höhe von 300 $ (umgerechnet in deine Landeswährung), der für den Kauf eines anderen Pixel Smartphones im Google Store eingelöst werden kann (sofern verfügbar)

Optionen für Kulanzleistungen im Rahmen der beschränkten Garantie (nicht verfügbar in Indien und den USA, wo sowohl die Einsendung zur Reparatur als auch die Reparatur vor Ort möglich ist):

Zahlung in Höhe von 456 $ (umgerechnet in deine Landeswährung)

Das sind im Vergleich zum Pixel 4a recht ordentliche Kulanzleistungen. Allerdings hätte ich persönlich kein gutes Gefühl, das Smartphone mit aufgeblähtem Akku weiterhin zu verwenden, selbst wenn die äußeren Auswirkungen nicht schlimm wirken. Es gibt hier von meiner Seite keine Empfehlung, aber ich würde eher auf dem Akkutausch bestehen oder das Google Store-Guthaben verwenden um direkt ein Pixel 9a zu kaufen. Aktuell gibt es dieses noch mit einer starken Rabatt-Aktion.

» Android: Google will Akku-Laufzeit spürbar verbessern – Apps sollen Tiefschlaf nur begrenzt verhindern können

» Pixel-Smartphones: Das steckt wirklich hinter dem Akku-Update für das Pixel 4a – Gefahr von Überhitzung?

Pixel 9a kaufen + Pixel Buds A Kopfhörer gratis: Amazon | Media Markt | Saturn

Letzte Aktualisierung am 2025-04-21 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.