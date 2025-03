Pixel-Smartphones: Das steckt wirklich hinter dem Akku-Update für das Pixel 4a – Gefahr von Überhitzung?

Vor einigen Wochen hatte Google ein überraschendes Akku-Update für das Pixel 4a angekündigt, das bei vielen Nutzern eher zu einem Downgrade geführt hat, der mit unterschiedlichen Formen der Wiedergutmachung kompensiert werden sollte. Jetzt wurde bekannt, was wirklich hinter diesem Update steckt, das Google dazu bewogen hat, das fünf Jahre alte Gerät nochmal zu aktualisieren.



Wer sein Pixel 4a noch aktiv nutzt, durfte sich zu Beginn des Jahres über ein überraschendes Update freuen, das allerdings in vielen Fällen nach der Ausführung eher für Enttäuschung statt Begeisterung gesorgt haben dürfte. Denn die Akkuleistung des Smartphones konnte massiv sinken, sodass Google betroffenen Nutzern gar einen kostenlosen Akku-Tausch oder einen Gutschein für den hauseigenen Google Store angeboten hatte. Alle Infos findet ihr in unserem Artikel zum Pixel 4a Update-Downgrade.

Es war schon damals klar, dass Google das längst nicht mehr supportete Gerät nicht ganz freiwillig dieser Prozedur unterzieht, doch man hatte sich bedeckt gehalten. Jetzt wurde in Australien ein offizieller Rückruf veröffentlicht, der mutmaßlich der Grund für das Problem ist. Dort heißt es, dass es sich um einen Sicherheitsrückruf handelt, weil der Akku des Smartphones überhitzen könnte und die Gefahr einer Entzündung oder gar Explosion der Batterie besteht.

Ob das Problem rein theoretisch schon seit dem Verkaufsstart im Jahr 2020 besteht oder erst durch ein Firmware-Update ausgelöst wurde, lässt sich nicht sagen. In der Meldung heißt es lediglich, dass das Firmware-Update im Januar das Problem offiziell behoben hat. Auch heißt es in dem Rückruf, dass nicht alle Pixel 4a von dem Problem betroffen sind. Aus anderen Ländern ist ein solcher Rückruf bisher nicht bekannt, doch Googles Update wurde weltweit ausgerollt und auch das Downgrade-Problem könnte in vielen weiteren Ländern bestehen.

[9to5Google]