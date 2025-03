YouTube auf Smart TVs: Neue Oberfläche in Planung – soll Fokus auf Abos und Bezahlinhalte legen (Leak)

Googles Videoplattform YouTube hat auf Smart TVs einen wahren Siegeszug hingelegt, denn es ist mittlerweile die meistgenutzte Plattform und jetzt will man diese wohl noch stärker als bisher monetarisieren. Aus durchgesickerten Informationen geht hervor, dass sich YouTube auf Smart TVs verändern und einen Fokus auf Bezahlinhalte sowie zusätzliche Abos legen soll. Es wäre ein Schritt in Richtung YouTube TV.



Erst vor wenigen Woche hatte Google verkündet, dass Smart TVs zur wichtigsten YouTube-Plattform geworden sind und die Nutzer global betrachtet die meiste Zeit mit der Video-App am Fernseher verbringen. Es ist nicht ganz überraschend, dass das mal wieder weitere Wachstumsbedürfnisse weckt, die möglicherweise nicht allen Nutzern gefallen werden. Denn während sich YouTube am Smart TV bisher mit einer ähnlichen Oberfläche wie auf anderen Geräten präsentiert, soll sich das in Zukunft ändern.

In einem neuen Bericht, basierend auf internen Quellen, heißt es, dass YouTube sich mehr am hierzulande noch nicht verfügbaren YouTube TV orientieren soll. Die Startseite soll weniger an die Videoplattform angelehnt sein, sondern eher an eine Streamingplattform mit vielen Bezahlinhalten. Ziel ist es, dass die Nutzer zusätzliche Abos abschließen, Inhalte abonnieren, zusätzliche Inhalte kaufen und ähnliche Dinge.

Bisher handelt es sich nur um durchgesickerte Pläne, die nicht unbedingt in die Tat umgesetzt werden müssen. Ich würde einen solchen Schritt für ein Risiko halten und selbst aus strategischer Sicht eher für überflüssig. Denn den Fokus auf Bezahlinhalte gibt es schon bei Google TV. Wenn sich die Nutzer durch die Google TV-Werbung kämpfen müssen, um bei YouTube zu landen und sich dann erneut durch Werbung kämpfen müssen, um zu ihren Abos zu gelangen, ist das vielleicht zu viel des Guten. Dazu kommt, dass man mit YouTube TV (bisher nur in USA verfügbar) genau ein solches Angebot betreibt.

Und der dritte Punkt ist, dass Werbeblocker am Smart TV bisher eher eine Seltenheit sind bzw. technisch eine Ebene tiefer gelöst werden müssen. Diese sicherlich sehr lukrativen Werbeeinnahmen durch den Versuch des Verkaufs von Abos zu ersetzen, könnte nach hinten losgehen.

