Google Chromecast: Alte Dongles nicht mehr nutzbar? Nutzer berichten von Cast-Problemen (Screenshot)

Der Dongle Google Chromecast erfreut sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit und ist auch nach der offiziellen Einstellung der Produktreihe hinter Millionen Fernsehern zu finden. Über das Wochenende war das Vergnügen der Nutzer allerdings getrübt, denn zahlreiche Chromecast-Besitzer früherer Generationen berichten, dass sie aufgrund von Verifikationsproblemen keine Inhalte übertragen konnten.



Erst vor wenigen Wochen hat Google den Chromecast-Verkauf eingestellt, könnte diesen aber theoretisch schon bald zurückkehren lassen. Auch die Dongles der ersten Generationen sind nach wie vor nutzbar und können auch ohne aktive Updates, die schon vor längerer Zeit ausgelaufen sind, problemlos verwendet werden. Seit dem Wochenende verläuft das allerdings nicht mehr ganz so reibungslos, denn bei vielen Nutzern versagen der Dongle der zweiten Generation sowie der Audio-Dongle den Dienst.

Zwar lassen sich die Dongles wie gewohnt starten und warten auf ihren Einsatz, doch wenn es an die Übertragung eines Inhalts geht, werden diese vom Cast-Protokoll abgelehnt. Als Begründung steht in der Fehlermeldung lediglich, dass das Gerät nicht verifiziert werden konnte und daher keine Übertragung möglich ist. Interessanterweise steht in der Fehlermeldung noch der zweite Satz, dass das Problem durch eine veraltete Firmware ausgelöst werden könnte. Das ist ein deutlicher Hinweis auf die Ursache, aber natürlich problematisch, wenn der Dongle gar nicht mehr mit Updates versorgt wird.

Nicht ohne Grund sind viele Nutzer daher besorgt, dass ihr Dongle nun am Ende der Lebenszeit angekommen ist und schlicht nicht mehr verwendet werden kann. Doch ein Google-Sprecher beruhigt vorerst und bestätigt, dass man sich mit dem Problem beschäftigt. Es ist also kein vorhergesehenes oder geplantes Verhalten der alten Dongles, sondern wohl einfach ein interner Bug, den man nicht beachtet hat. Man weist die Nutzer daraufhin, Geduld zu haben und ihren Dongle auf keinen Fall zurückzusetzen.

Weil das Problem ohne ein Update ausgelöst wurde, würde ich davon ausgehen, dass einfach eine Maximaldauer für ein Zertifikat seit dem letzten Update überschritten wurde und man diesen Zeitraum bei älteren Geräten einfach vergessen hat, zu ignorieren. Das ist aber nur meine Vermutung und nicht bestätigt.

