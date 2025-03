Chromecast: Bringt Google den Streaming-Dongle bald zurück? Google TV Streamer ist nicht weit verbreitet

Nach über zehn Jahren und mehr als Hundert Millionen verkauften Dongles hat Google vor einigen Wochen den Verkauf des Google Chromecast offiziell eingestellt, nachdem man schon ein halbes Jahr zuvor das Aus des beliebten Produkts verkündet hatte. Doch jetzt scheint es so zu sein, dass die Einstellung gar nicht endgültig ist und nach wie vor die Hoffnung auf ein Comeback lebt. Das dürfte viele Nutzer freuen.



Im vergangenen Jahr hat Google den Google TV Streamer als Nachfolgeprodukt des Chromecast auf den Markt gebracht. Auch wenn diese in ähnlichen Bereichen eingesetzt werden, unterscheiden sich die Produkte doch sehr deutlich voneinander, sowohl in der Größe, Design als auch Preisgestaltung. Der neue Streamer ist leistungsfähiger, orientiert sich auch in Richtung Smart Home und ist dafür konzipiert, nicht mehr hinter dem Fernseher zu verschwinden.

Den meisten Nutzern dürfte es im Endeffekt wohl egal sein, ob sie einen Chromecast mit Google TV oder einen Google TV Streamer einsetzen, denn die Benutzeroberfläche, damit die App- und Medien-Auswahl sowie die Cast-Funktionalität sind dieselben. Und darauf kommt es den meisten Nutzern schlussendlich an. Allerdings ist der Google TV Streamer deutlich teurer und hat damit eine höhere Einstiegshürde, die erst einmal genommen werden muss.

Sollte sich der Google TV Streamer nicht ganz so gut verkaufen, wie man es bei Google geplant hat, ist ein Chromecast-Comeback mit Sicherheit im Bereich des möglichen. Denn wie erst vor wenigen Tagen bekannt wurde, verkauft Google den Chromecast nach wie vor und hat keine Pläne, den Verkauf in einigen Ländern einzustellen oder den Google TV Streamer in anderen Ländern zu starten. Perspektivisch sollte man aber schon das Ziel haben, nur mit einem der beiden Produkte anzutreten – oder beide Produkte in allen Ländern anzubieten.

Ich halte es für recht wahrscheinlich, dass Google ein Comeback des Chromecast hierzulande nicht vollständig ausschließt. Man dürfte zunächst die Verkaufszahlen und die Etablierung des Google TV Streamer abwarten und diesem vielleicht noch eine günstigere Variante zur Seite stellen. Schon seit dem Start gab es Gerüchte, dass das Gerät eigentlich ein „Google TV Streamer Pro“ ist, aber erst nach dem Start einer möglichen abgespeckten Version auch als solche bezeichnet wird. Und die abgespeckte Version wäre dann vielleicht ein Google TV Streamer Stick…

» Google TV Streamer: Chromecast-Nachfolger wird nicht in allen Ländern angeboten – Dongle bleibt am Markt

