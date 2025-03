Android Auto: So könnt ihr jetzt auf dem Infotainment-Display spielen – Google bringt neue Spiele (Video)

Google baut den Funktionsumfang der Infotainment-Plattform Android Auto immer weiter aus und setzt dabei nun auch auf eine Erweiterung des verfügbaren App-Portfolios. Nach langen Ankündigungen und Absichtserklärungen hat man in dieser Woche endlich den Startschuss für Spiele in Android Auto gegeben. Nutzer können jetzt die ersten Titel installieren und direkt im Fahrzeug zocken.



Die wichtigsten App-Kategorien innerhalb der Infotainment-Plattform Android Auto sind und bleiben nach wie vor die Navigation, die Kommunikation sowie das Entertainment in Form von Musik. Schon seit langer Zeit ist bekannt, dass Google neue App-Kategorien für Android Auto öffnen will und am Mittwoch war es endlich soweit. Für den Entertainment-Bereich beschränkt man sich jetzt nicht mehr nur auf Musik und Podcasts, sondern bringt Spiele auf die Plattform.

Man spricht in der Ankündigung von „Gaming-Apps für Android Auto“, wobei damit die bekannten Smartphone-Spiele gemeint sind, die sich durch die Freigabe nun auch auf dem Infotainment-Display im Auto zocken lassen. Ganz egal ob ihr ein schnelles Puzzle sucht oder ein adrenalingeladenes Autorennen bis hin zum Geschicklichkeitsspiel – es ist einiges dabei. Die ersten Titel sind Farm Heroes Saga, Candy Crush Soda Saga, Angry Birds 2 sowie Beach Buggy Racing.

Natürlich könnt ihr aber nicht während der Fahrt spielen, sondern nur dann, wenn das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist. Die Erkennung innerhalb von Android Auto wird vom Smartphone vorgenommen und die Spiele automatisch gesperrt, sobald sich das Fahrzeug in Bewegung setzt. Ganz ohne Frage eine sinnvolle Einschränkung. Denn selbst wenn nur der Beifahrer zocken würde, wäre der Fahrer durch die Positionierung des Displays natürlich abgelenkt.









Die Spieletitel richten sich an die Autofahrer, die häufiger im Auto warten müssen und ihre Freizeit vielleicht mit einigen Spielen angenehmer gestalten möchten. Natürlich könnte man auch direkt am Smartphone-Display zocken, aber das „Tablet“ im Auto ist meist größer und ihr müsst die Verbindung zum Infotainment-System dafür nicht trennen. Zur Nutzung der Spiele in Android Auto ist neben einem kompatiblen Fahrzeugdisplay am Smartphone mindestens Android 15 erforderlich.

Ihr könnt die bisher noch sehr übersichtliche Liste an Spielen auf dieser Play Store-Seite finden. Mir werden dort gerade einmal sechs Titel angezeigt, aber die Liste dürfte sich wohl schnell füllen. Ob das Zocken im Auto dann tatsächlich so bequem ist, dass man das auch etwas länger in Erwägung ziehen würde, wird auch stark von der Position und Größe des Displays abhängen. Ich bin mit meinem Display im Auto sehr zufrieden und kann es komfortabel bedienen, aber per Touch darauf spielen würde ich nicht wollen.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Google Spiele zu Android Auto bringt. Denn schon seit längerer Zeit sind die „Game Snacks“ mit einer großen Auswahl an Casual-Titeln verfügbar. Solltet ihr sie bisher nicht entdeckt haben, schaut einmal auf eurem Auto-Homescreen.

