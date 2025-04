Android: Google will Akku-Laufzeit spürbar verbessern – Apps sollen Tiefschlaf nur begrenzt verhindern können

Die Akku-Laufzeit ist unter Android nach wie vor ein großes Thema und sorgt laut Google auch heute noch für den meisten Frust in der Nutzerschaft. Jetzt hat man eine kommende Neuerung angekündigt, die die Akkulaufzeit wohl signifikant erhöhen kann und somit große Auswirkungen haben soll: Apps sollen das Smartphone nicht mehr grenzenlos am Umschalten in den Tiefschlaf hindern.



Manche Nutzer werden das Phänomen kennen: Obwohl der Akku erst vor wenigen Stunden aufgeladen und das Smartphone nicht intensiv genutzt wurde, neigt sich dessen Laufzeit schon dem Ende entgegen. Schuld daran sind oftmals eine oder mehrere Apps, die in einigen Fällen den sogenannten „Partial wake lock“ verwenden und das etwas zu exzessiv anwenden. Dies beschreibt eine Methode, bei der Apps den Prozessor des Smartphones auch bei ausgeschaltetem Display aktiv halten und dieses am Umschalten in den Tiefschlaf hindern. Das kann den Energieverbrauch enorm in die Höhe treiben.

Diese Wake Locks haben eigentlich den praktischen Sinn, dass Apps im Hintergrund einige Prozesse ausführen können, dass Apps mit permanenter Überwachung einiger Dinge überhaupt funktionieren können und Ähnliches. Aber es wird auch von App-Entwicklern genutzt, bei deren Apps das gar nicht notwendig wäre. Daher hat sich das Android-Team jetzt zu einer eher drastischen Maßnahme entschlossen, die aber auf hohe Grenzwerte setzt.

Nach der Anwendung der Einschränkungen können Apps das Smartphone nur noch für maximal drei Stunden innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden wachhalten. Dabei wird die Einzeldauer des Wachhaltens addiert, sodass auch sehr viele kurze solcher Phasen schnell das Limit erreichen oder überschreiten können. Ist die Grenze erreicht, wird den Apps für die nächsten 24 Stunden die Möglichkeit entzogen, das Smartphone wach zu halten.

Das Ganze befindet sich aktuell im Beta-Stadium und Google bittet um Feedback von App-Entwicklern, wie sie zu dieser Einschränkung stehen, welche Probleme sie möglicherweise sehen oder wie die Metriken angepasst werden könnten. Wir dürfen gespannt sein, wann das final ausgerollt wird und wie sich das auf die gesamte Laufzeit auswirken kann.

