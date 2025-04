Android: Automatischer Neustart nach drei Tagen Inaktivität – das steckt hinter der neuen Google-Funktion

Google arbeitet stetig daran, die Sicherheit von Android sowohl auf den Einzelgeräten als auch für das gesamte Ökosystem zu erhöhen – auch auf funktioneller Ebene. Jetzt hat man eine neue Funktion angekündigt, die die Sicherheit von weniger genutzten Geräten erhöhen soll, aber vielleicht nicht allen Nutzern gefallen wird: Smartphones und Tablets werden nach drei Tagen Inaktivität automatisch neu gestartet.



Im Rahmen der monatlichen System Updates hat Google jetzt eine neue Android-Funktion angekündigt, die einen automatischen Neustart auf Smartphones und Tablets bringen soll, der die Sicherheit der einzelnen Geräte erhöht. In der Ankündigung heißt es „Mit dieser Funktion wird Ihr Gerät automatisch neu gestartet, wenn es drei aufeinanderfolgende Tage lang gesperrt war“. Weitere Details sind erst einmal nicht zu erfahren und wir erwarten noch eine konkrete Ankündigung abseits dieses Changelos.

Neustart bringt mehr Sicherheit

Sowohl Smartphones als auch Tablets sollen wohl nach einer dreitägigen Inaktivität automatisch neu gestartet werden. Der Sinn ist aber nicht die Verbesserung der Systemstabilität, sondern eine erhöhte Sicherheit. Denn nach einem Neustart befindet sich das Gerät im „Before First Unlock“-Modus, bei dem die darauf gespeicherten Daten verschlüsselt sind und nach der erstmaligen Entsperrung entschlüsselt werden. Für Angreifer ist es daher sehr schwierig, in diesem Modus auf die Gerätedaten zuzugreifen.

Unklar bleibt, ob drei Tage wirklich 72 Stunden bedeuten oder eine andere Zählmethode zum Einsatz kommt. Außerdem ist nicht ganz klar, was konkret als „Nutzung“ gezählt wird. Reicht eine aktiv ausgeführte App als Nutzung, auch wenn man als Mensch keine Aktion durchführt? Fraglich ist auch, ob sich diese Funktion abschalten lassen wird und ob es Einstellungsmöglichkeiten für alternative Zeiträume geben wird. Auch die Frage nach den erforderlichen Android-Versionen ist noch offen. Eine Ankündigung ist zeitnah zu erwarten.

Grundsätzlich eine sehr gute Funktion, in einigen Fällen aber sicherlich wenig hilfreich. So habe ich etwa ein Smart Home-Tablet an der Wand, das eher sporadisch genutzt wird und mehr zur Anzeige von Live-Informationen zum Einsatz kommt. Wenn dieses ungefragt alle drei Tage neu startet, wären die notwendigen Apps geschlossen. Sicherlich eine Nischenanwendung, aber dennoch etwas, für das eine Deaktivierung notwendig wäre.

