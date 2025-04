Pixel 9a vs iPhone 16e: Google Store veröffentlicht umfangreichen Vergleich der Budget-Smartphones

Vor wenigen Tagen hat Google das Pixel 9a auf den Markt gebracht, mit dem man nicht nur einen Budget-Ableger der erfolgreichen Pixel 9-Smartphones bieten will, sondern auch ein wirkliches starkes Paket, das für sich selbst steht. Jetzt hat Google recht überraschend einen umfangreichen Vergleich mit dem iPhone 16e veröffentlicht, bei dem der Sieger natürlich von Beginn an feststeht. Dennoch lesenswert.



Google hat schon vor einigen Jahren durchblicken lassen, dass man mit den Pixel-Smartphones nicht unbedingt den großen Android-Partnern Marktanteile abjagen will, sondern viel mehr auf Apple abzielt und somit den Android-Kuchen vergrößern möchte. Schon in den vergangenen Jahren gab es witzige Pixel-iPhone-Vergleiche, die stets den geringeren Funktionsumfang der Apple-Geräte auf die Schippe genommen hatten. Jetzt geht es etwas faktischer zu.

Der amerikanische Google Store hat einen ausführlichen Vergleich zwischen dem Pixel 9a und dem Apple iPhone 16e veröffentlicht. Welches Smartphones als Sieger hervorgeht, ist natürlich von Beginn an klar – sonst hätte man einen solchen Vergleich wohl kaum im eigenen Onlineshop veröffentlicht. Viel mehr ist es ganz interessant, dass das Google-Smartphone tatsächlich in allen wichtigen Bereichen vorn liegt und selbst ohne Aussparen bestimmter Bereiche kein einziger Punkt an Apple geht.

Verglichen werden die Spezifikationen vom Display über die Kamera und die Kamera-KI-Funktionen bis hin zu den lokal verfügbaren Künstlichen Intelligenz-Features. Aber auch die Farbauswahl, der Preis sowie die Update-Dauer finden sich in der Tabelle und gehen jeweils an Google. Es zeigt sich, dass vor allem die seit einiger Zeit doch recht auffällige KI-Schwäche von Apple zu einem echten Problem geworden ist – zumindest für solche Vergleiche.









Auch ganz ohne rosarote Pixel-Brille muss man sagen, dass Googles Smartphone deutlich mehr bietet als das Apple-Gerät. Zwar hat man sicherlich nicht ganz zufällig wichtige Punkte wie die Rechenpower oder die Akku-Laufzeit ausgespart, aber schlussendlich kommt es auf ein paar Minuten mehr oder weniger gar nicht an, sondern viel mehr auf das, was die Nutzer mit ihrem Smartphone tun können. Der geringere Preis und die zwei Jahre längeren Updates spielen natürlich eine wichtige Rolle.

Schaut euch den Vergleich einmal an und lest auch den Text darüber oder darunter – ist recht witzig geschrieben und hält noch viele weitere Informationen und Vergleiche bereit. Das Ergebnis lautet: Vergleich? Welcher Vergleich? Oder anders übersetzt: Das iPhone 16e ist kein echter Konkurrent für das Pixel 9a.

P.S. Das Teaserbild im Artikel zeigt das Pixel 8 Pro mit einem iPhone, nicht das Pixel 9a.

