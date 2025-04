Google Fotos: Neue Ultra HDR-Funktion wird jetzt für alle Nutzer ausgerollt – lässt Fotos realistischer wirken

Mit der Fotoplattform Google Fotos lassen sich die in der Cloud abgelegten Bilder sowohl sichern als auch verwalten und mit einem immer weiter wachsenden Funktionsumfang auch bearbeiten. Jetzt wird eine neue Funktion für alle Nutzer ausgerollt, die die Qualität des dargestellten Bildes deutlich anheben soll: Alle geeigneten Aufnahmen lassen nun auf Knopfdruck in Ultra HDR verwandeln.



Nutzer von Google Fotos dürfen sich jetzt wieder auf einen Qualitätssprung freuen, der in Form einer neuen Funktion in diesen Tagen für viele Nutzer ausgerollt wird: Alle geeigneten Fotos lassen sich in der Bildbearbeitung jetzt in ein Ultra HDR-Foto umwandeln, das rein optisch eine deutliche Qualitätssteigerung mit sich bringt. Denn es erweitert den Dynamikumfang, mit dem die Darstellung realistischer als bisher sein soll.

Das neue Feature findet sich in der Bildbearbeitung im Bereich Anpassen. Dort ist es zwischen den Einstellungen für die Helligkeit, den Kontrast, die Sättigung, Weißabgleich und anderen üblichen Bearbeitungsmöglichkeiten fast schon versteckt. Auch für diesen gibt es einen Schieberegler für den Umfang der Anpassung. Nutzer haben also ein gewisses Maß an Anpassungsmöglichkeit, um das Motiv optimal dynamischer zu gestalten, aber auch nicht zu künstlich wirken zu lassen.

Ultra High Dynamic Range (Ultra HDR) erweitert den Dynamikumfang digitaler Bilder deutlich. Es ermöglicht mehr Details und Farben in hellen und dunklen Bildbereichen, was zu lebendigeren und realistischeren Darstellungen führt als bei Standard Dynamic Range (SDR).

Ein Vorteil von Ultra HDR ist seine Abwärtskompatibilität: Es kann auch auf SDR-Bildschirmen angezeigt werden, wobei eine Standardversion des Bildes wiedergegeben wird. Aktuelle Technologien integrieren zunehmend Ultra HDR, um die visuelle Qualität auf HDR-fähigen Geräten zu optimieren.

Die neue Funktion ersetzt das bisherige HDR, sodass es ein Qualitätssprung für dieses Feature ist. Ein Google One-Abo oder eine andere Voraussetzung wie etwa ein Pixel-Smartphone scheint es nicht zu geben. Der Rollout hat bereits begonnen und im Laufe der nächsten Tage sollte die Funktion bei allen Nutzern auftauchen.

