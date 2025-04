Android: Samsung bringt ein faltbares Smartphone mit Dreifach-Display – das Galaxy G Fold kommt (Leak)

Mittlerweile haben alle größeren Smartphone-Hersteller mindestens ein Foldable im Portfolio, doch bisher konnten sich die Geräte nicht wie vorab prognostiziert am Markt durchsetzen. Das könnte sich vielleicht bald ändern, denn noch in diesem Jahr soll mit dem Samsung Galaxy G Fold ein Trifold vorgestellt werden, das ein doppelt faltbares Display besitzt. Damit löst es einige Probleme.



Faltbare Smartphone sind rein technisch längst etabliert und auf der Höhe der Zeit, denn die zu Beginn vor allem beim Display aufgetretenen Kinderkrankheiten sind überwunden. Mit den Foldables und Flippables sind bereits zwei Formen etabliert, wobei ausgerechnet die Buch-artig faltbaren Smartphones gar nicht so populär sind, wie es die Hersteller gerne gehabt hätten. Bei Samsung hatte man schon vor Jahren davon geträumt, bis 2026 mehr faltbare Smartphones als normale Geräte zu verkaufen. Stand heute erscheint das utopisch.

Im Laufe des Jahres soll Samsung ein neues faltbares Smartphone vorstellen, das die größten Kritikpunkte der Nutzer angehen und weitestgehend beheben könnte: Das Samsung Galaxy G Fold soll als Trifold eine neue Art der faltbaren Smartphones bieten. Bei dieser Bauform lässt sich das Display zwei Mal falten, so wie ihr das auf obigem Vorschaubild sehen könnt. Dabei handelt es sich um eine Konzeptzeichnung und nicht um das Samsung-Smartphone.

Lustigerweise handelt es sich dabei um eine Z-Faltung, sodass die Bezeichnung „Galaxy Z Fold“ optimal gewesen wäre – doch die hat man bekanntlich schon an die anderen Smartphones vergeben. Und so wird es die Buchfaltung als Z Fold und die Z-Faltung als G Fold geben. Ob das „G“ wohl etwas mit Google zu tun hat? Denn auch Google wird seit einiger Zeit nachgesagt, an einem solchen Smartphone zu arbeiten, angesichts des überschaubaren Erfolgs der Pixel Folds wäre zum Start eine Kooperation mit einem anderen Hersteller aber vielleicht sinnvoll. Aber Achtung, das ist nur Spekulation.

Die Z-Form hat einige Vorteile, die ein normales faltbares Smartphone nicht bieten kann. Als erstes Argument ist natürlich die Displaygröße zu nennen, die in beiden Zuständen mehr Vorteile bietet. Denn sie orientieren sich an den normalen Größen eines Smartphones und Tablets. Während die meisten faltbaren Geräte heute ein schmales Smartphone oder nahezu quadratisches Tablet bieten, lassen sich mit der Dreier-Aufteilung die gewohnten Maße eines Smartphones im eingeklappten und Tablets im ausgeklappten Zustand erreichen.

