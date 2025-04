Google Fotos & Gemini: Die erste KI-App startet jetzt für alle Nutzer – durchsucht eure Fotos per Prompt

Der KI-ChatBot Gemini bietet schon seit langer Zeit eine ganze Reihe von Erweiterungen, mit denen Nutzer auf ihre Daten in anderen Produkten zugreifen können. Dazu gehört von Beginn an Google Fotos, das jetzt als erste App der neuen Art an den Start geht und den Funktionsumfang der bisherigen Erweiterung erweitert. Mit der neuen Google Fotos Gemini-App können jetzt alle Nutzer ihre Fotos durchsuchen.



Gemini und Google Fotos werden schon seit dem letzten Jahr auf zwei unterschiedlichen Wegen miteinander verbunden: Zunächst über die KI-Suchfunktion Ask Photos in Google Fotos sowie über die bisher eher schwache Google Fotos-Erweiterung in Gemini. Die Ask-Integration hat man zuletzt überraschend zurückgefahren und setzt jetzt stattdessen stärker auf die direkte Einbindung in den Gemini-ChatBot. Ab sofort haben alle Nutzer die Möglichkeit, Gemini direkt nach ihren Fotos zu fragen, ohne die Erweiterung mit „@Google Photos“ direkt ansprechen zu müssen.

Alle Nutzer können Gemini jetzt einfach sagen „zeige mir meine Fotos von Alex“, „zeige mir meine Fotos von Halloween“ oder auch „zeige meine Fotos von Landschaften“. Eindeutige Prompts, die nun auch von Gemini verstanden werden. Ist die Fotos-App als Erweiterung aktiv, wird diese automatisch von Gemini angesprochen. Das ermöglicht eine natürlichere Konversation und sorgt spätestens mit dieser Integration dafür, dass Google Fotos für Gemini-Nutzer zum absoluten Standard wird. Eine alternative Fotos-App lässt sich nicht auswählen und wird es auf absehbare Zeit wohl auch nicht.

Diese Neuerung passt gut in das Konzept der kürzlichen Umbenennung der Erweiterungen in Apps. Ich hatte erst kürzlich darüber spekuliert, dass die Gemini KI-Apps langfristig die Android-Apps ablösen können. Diese neuen Funktionen zielen genau in diese Richtung. Es wird sicherlich noch ein sehr weiter Weg sein, aber wenn Nutzer viele Aufgaben per Gemini erledigen können und damit vielleicht schneller zum Ziel kommen als mit der manuellen Bedienung der App, könnte das schnell viele Fans gewinnen. Schlussendlich geht es um Inhalte und Daten, nicht um Benutzeroberflächen.









Diese Fotos könnt ihr mit der Gemini-KI finden

Ihre in Fotos gespeicherten Gesichtsgruppen oder Beziehungen

Ort oder Datum der Aufnahme des Fotos

Beschreibung des Bildinhalts

Ihr aktuelles Gespräch mit der mobilen Gemini-App

Beispiel-Prompts für die Google Fotos-App

Finde meine Fotos von Alex

Zeige meine Fotos vom letzten Sommer

Zeig mir die neuesten Selfies

Zeige meine Fotos von meiner letzten Reise

Finden Sie meine Landschaftsfotos

Die direkte Ansprache von Google Fotos innerhalb von Gemini bleibt auch weiterhin möglich und auch die Ask Photos-Integration in Google Fotos wird wohl auf dem niedrigeren Niveau bestehen bleiben. Dennoch zeigt sich erneut, dass Google derzeit immer mehr KI-Funktionen aus anderen Apps in Gemini integriert und den KI-ChatBot inklusive der Live-Komponente tiefer in den Alltag der Nutzer drängen möchte.

