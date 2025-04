GMail: Neue KI-Funktion soll euch ähnliche E-Mails empfehlen – passend zur Konversation (Teardown)

Vor über zwei Jahrzehnten hat GMail die Konversationsansicht eingeführt, mit der zusammenhängende E-Mails gruppiert und nachvollziehbar zusammengefasst werden. Jetzt befindet sich eine neue Funktion in Entwicklung, mit der man den Nutzern zusätzlich ähnliche E-Mails anzeigen möchte, die vielleicht zur Konversation gehören oder thematisch passend sind. Ein Teardown ergibt erste Details.



In vielen Google-Produkten gibt es einen Empfehlungsalgorithmus, der den Nutzern passend zum aktuellen Inhalt ähnliche oder thematisch passende Dinge vorschlägt – und schon bald dürfte es das wohl auch für GMail geben. In der aktuellen Version der Android-App befinden sich jetzt eindeutige Hinweise auf eine Related-Funktion, die sich im Rahmen eines Teardowns zeigt. Daraus geht hervor, dass neben der geöffneten E-Mail auch ähnliche Konversationen verknüpft werden sollen.

Der Teardown ergibt, dass die empfohlenen E-Mails auf der aktuellen Konversation basieren. Glücklicherweise sollen die ähnlichen Mails aber nicht direkt in der Konversation gezeigt werden, sondern erst am Ende der gesamten Auflistung. Es handelt sich also um eine zusätzliche Box am Ende einer Konversation, die auch über einen Schließen-Button zum Ausblenden verfügen soll. Wer diese nicht sehen möchte, kann es wohl auch abschalten.

Im ersten Moment klingt die Empfehlung von ähnlichen E-Mails vielleicht etwas merkwürdig. Auch mein erster Impuls war es, dass hier schon wieder eine unnötige KI-Funktion etabliert werden soll. Doch wer etwas häufiger E-Mails schreibt, könnte vielleicht dann doch ein Nutzungsszenario finden, das zumindest bei mir passt: Nicht immer wird ein Thema in nur einer E-Mail abgearbeitet, sondern manchmal parallel in mehreren Nachrichten und Konversationen.

Manchmal ist es auch so, dass ihr selbst vielleicht Nachrichten innerhalb einer Konversation beantwortet, euer Mail-Partner hingegen nicht. Daraus können viele einzelne Konversationen entstehen, was die Übersicht nicht unbedingt fördert. Warten wir einmal ab, wie das funktioniert, wie es genau positioniert ist und wie gut ein solcher Empfehlungsalgorithmus arbeiten kann.

