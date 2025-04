GMail: Google startet neue Verschlüsselung für alle E-Mails – E2E für alle Workspace-Abonnenten

Gestern hat Googles Mail-Plattform GMail bereits den 21. Geburtstag gefeiert, der zwar nicht ganz so umfangreich zelebriert wurde wie im vergangenen Jahr, aber dennoch ein neues Feature hervorgebracht hat: Google kündigt eine, nach eigenen Angaben, E-Mail-Revolution an, denn ab sofort können alle Unternehmenskunden alle ihre E-Mails Ende-zu-Ende verschlüsseln. Das gilt für den Versand an alle Adressen.



Die neue End-to-End-Verschlüsselung von Gmail stellt einen bedeutenden Fortschritt in der zugänglichen E-Mail-Sicherheit dar, indem sie die bisher komplexen Verfahren wie S/MIME und proprietäre Lösungen vereinfacht. Aktuell befindet sich diese Funktion in der Beta-Phase und wird zunächst für den internen Versand innerhalb von Organisationen eingeführt. Perspektivisch ist jedoch geplant, die End-to-End-Verschlüsselung für sämtliche Gmail-Adressen und letztendlich für alle E-Mail-Postfächer verfügbar zu machen.

Technisch basiert die Verschlüsselungsmethode auf einer Kombination aus symmetrischen und asymmetrischen Verfahren. Hierbei verfügen sowohl Sender als auch Empfänger über einen privaten Schlüssel, der für die Ver- und Entschlüsselung der Nachrichten unerlässlich ist. Der öffentliche Schlüssel des Empfängers spielt eine zentrale Rolle, indem er zur Verschlüsselung des symmetrischen Schlüssels verwendet wird, welcher anschließend sicher an den Empfänger übermittelt wird.

Die End-to-End-Verschlüsselung von Gmail bietet somit eine sichere und gleichzeitig benutzerfreundliche Methode zum Austausch vertraulicher Informationen, da die Notwendigkeit zusätzlicher Software oder Tools entfällt.

Viel passender könnte man den Tag der Ankündigung gar nicht gewählt haben, denn gestern war nicht nur GMails 21. Geburtstag (!), sondern es kam heraus, dass ausgerechnet Donald Trumps Sicherheitsberater militärische Geheimnisse per GMail und Google Kalender verwaltet. Mehr dazu im folgenden Artikel.

» GMail & Google Kalender: Trump-Berater Waltz nutzt(e) die Google-Dienste für militärische Geheimnisse

[Google-Blog]

