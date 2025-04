Android 16: Google veröffentlicht dritte dritte Beta für Pixel-Smartphones – alle Neuerungen & Downloadlinks

Erst vor wenigen Wochen hat Google die Android 16 Beta 3 veröffentlicht und jetzt legt man bereits zum zweiten Mal innerhalb der dritten Version nach. Googole hat vor wenigen Minuten die Android 16 Beta 3.1 für alle Pixel-Smartphones veröffentlicht. Diese kann ab sofort heruntergeladen werden und behebt eine Reihe von noch bestehenden Bugs, die man nicht für die nächste volle Beta aufsparen wollte. Hier findet ihr alle Infos.



Das Android 16-Team war wieder fleißig und veröffentlicht nur wenige Tage nach der zweiten dritten Beta noch eine dritte dritte Beta. Vor wenigen Stunden wurde die Android 16 Beta 3.2 für alle Pixel-Smartphones im Beta-Kanal freigegeben, die als weitere bereinigende Ausgabe der dritten Version eine Reihe von Problemen behebt. Diese sind auf den Smartphones der Tester aufgetreten und dürften wohl so ärgerlich gewesen sein, dass man diese Ausgabe schnell hinterhergeschoben hat. Hier sind die wichtigen Neuerungen im Überblick:

Das sind die Neuerungen

Fixed an issue that caused haptic feedback to be miscalibrated in some cases. (Issue #392319999, Issue #400455826)

Fixed an issue that caused excessive battery drain even while a device wasn’t in use. (Issue #398329457)

Fixed an issue for Pixel 6 and 6 Pro devices that sometimes caused the screen to flicker when taking photos or videos with the camera.

Fixed various other issues that were impacting system stability and usability.

In obiger Auflistung findet ihr die wichtigsten Verbesserungen in der Android 16 Beta 3.2. Es gab wohl ein Problem mit dem haptischen Feedback, das in einigen Fällen nicht mehr korrekt kalibriert ist. Weiterhin hat man ein Problem mit dem hohen Energieverbrauch behoben, sobald das Smartphone nicht in Benutzung ist und es wurde ein Problem mit den Pixel 6-Smartphones behoben, das für ein Displayflackern bei der Aufnahme von Fotos oder Videos sorgen konnte. Und der vierte Punkt ist obligatorisch, nämlich die Verbesserungen bei der Systemstabilität sowie der Performance und der Mobilfunkverbindung. So obligatorisch, dass es nicht einmal einen Fehlercode besitzt.

Das Update wurde vor wenigen Stunden veröffentlicht und kann ab sofort auf alle Pixel-Smartphones der sechsten bis neunten Generation heruntergeladen werden. Weil wir uns bereits in der dritten Beta mit Sprung zur vierten Variante befinden, könnt ihr diese normalerweise recht problemlos und ohne größere Sorgen ausprobieren. Obige Probleme klingen zwar nicht ganz so gut, aber sie sind doch eher die Ausnahme.

