Gemini: Google startet in Stufe 2 des KI-Modells – Wechsel an der Spitze und neue Produkte kommen

Wer glaubt, dass es bei Google Gemini kaum mit noch mehr Schwung und zusätzlichen Produkten weitergehen könnte, wird vielleicht bald eines Besseren belehrt: Jetzt hat Google einen personellen Wechsel an der Spitze von Gemini angekündigt und diesen mit dem Start in das „Kapitel 2“ des KI-ChatBot begründet. Nun geht es darum, das KI-Modell in noch mehr hilfreiche Produkte für die Nutzer zu bringen.



Google macht rund um das KI-Modell seit vielen Monaten richtig Druck und lässt kaum einen Tag ohne Ankündigung einer neuen Integration, eines neuen Produkts, einer neuen Funktion oder eines technischen Fortschritts vergehen. Heute ist Gemini in praktisch alle wichtigen Google-Produkte integriert, steht auf dem Sprung zum Google Assistant-Ersatz und saust durch die Iterationen des KI-Modells. Dennoch bezeichnet man die jetzt intern offenbar zu Ende gegangene Phase nur als „Kapitel 1“. Darauf folgt nun Kapitel 2.

Die seit dem Start von Gemini/Bard für das KI-Modell verantwortliche Produktmanagerin Sissie Hsiao wird eine kurze Pause einlegen und eine neue Stellung im Unternehmen erhalten. Hsiao ist bereits seit 2006 bei Google und war vor Gemini/Bard an den Produkten Websuche, Docs, Analytics und Advertising beteiligt. Sie war es, die Bard innerhalb von 100 Tagen aus dem Boden stampfte. Jetzt kündigt sie ihren vorübergehenden Abschied an und übergibt den Staffelstab an Josh Woodward, bisheriger Produktmanager von NotebookLM und Google Labs.

Hsiao selbst bezeichnete ihre Arbeit als Kapitel 1 für Gemini, sie hat also das Fundament gelegt, auf das Woodward nun mit Kapitel 2 aufbauen soll. Ob das nur interne Floskeln sind – die allerdings mehrfach und von verschiedenen Personen wiederholt wurden – oder um ernsthafte neue Herangehensweisen bei der KI-Entwicklung handelt, lässt sich noch nicht sagen. Deepmind-CEO Demis Hassabis sagte, dass er große Hoffnungen hat, dass Woodward neue Wege finden wird, die Gemini-KI in neue nutzerfreundliche Produkte zu gießen.

Was auch immer die internen Vorhaben sind: Ein Wechsel an der Spitze eines Google-Produkts ist (mit entsprechendem Hintergrundwissen) auch für Endnutzer spürbar und sorgt gerade in den ersten Monaten für viele Veränderungen. Angesichts der aktuellen und künftigen Bedeutung von Gemini also eine Personalie, die durchaus Relevanz hat.

