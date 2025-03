Gemini 2.5: Google öffnet brandneues KI-Modell jetzt überraschend für alle Nutzer – Thinking ohne Abo

Auch das Team von Google Gemini weiß immer wieder zu überraschen: Erst vor wenigen Tagen wurde das brandneue KI-Modell Gemini 2.5 vorgestellt, das als das bisher cleverste System gilt und jetzt macht man es allen Nutzern zugänglich. Während in den ersten drei Tagen ein Abo notwendig war, wird es nun auch für alle Nutzer der kostenlosen Variante geöffnet.



Googles unbedingter Zwang zur Gemini-Marktführerschaft wirft wieder einmal merkwürdige Blüten und lässt uns erneut hinterfragen, warum die Nutzer überhaupt für das teure Advanced-Abo zahlen sollten. Denn ein großer Vorteil von Advanced ist es eigentlich, stets das neuste und stärkste KI-Modell verwenden zu können. Erst am Mittwoch hatte Google das neue Gemini 2.5 vorgestellt, das nur für Advanced-Abonnenten angeboten werden sollte.

Jetzt hat Google angekündigt, Gemini 2.5 Pro ab sofort auch allen Nutzern der kostenlosen Version anzubieten. Die meisten Nutzer dürften das KI-Modell bereits auswählen und inklusive der tiefen Thinking-Integration einen Testlauf unterziehen können. Damit fällt der Abo-Zwang zur Verwendung des starken KI-Modells schon nach drei Tagen weg, was zwar die breite Nutzerschaft freut, aber erneut die treuen Abonnenten ein wenig vor den Kopf stößt.

Google begründet den Schritt damit, dass man das „am meisten intelligente KI-Modell so schnell wie möglich allen Nutzer zugänglich machen“ will. Das dürfte man damit sicherlich erreichen, auch wenn es sich aktuell noch um eine Testphase handelt. Denn das neue Gemini 2.5 Pro ist noch eine experimentelle Version, die aber schon sehr bald diesen Zusatz verlieren dürfte und in eine stabile Version übergeht. Ob auch diese dann wieder für alle Nutzer kostenlos angeboten wird, bleibt abzuwarten.

