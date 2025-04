Gemini für Kinder: Google arbeitet an neuer Version des KI-Chatbot – für Hausaufgaben, Fragen, Stories & mehr

Google will die Verbreitung von Gemini weiter vorantreiben und hat dafür zuletzt bereits einige Maßnahmen gesetzt, um möglichst viele Nutzer an den KI-ChatBot zu binden. Jetzt fasst man eine große Nutzergruppe ins Auge, die den KI-ChatBot bisher noch nicht verwenden konnte: Laut eines aktuellen APK Teardown wird Gemini schon sehr bald in einer Version für Kinder und Jugendliche erscheinen.



Seit einigen Tagen können alle Nutzer Gemini auch ohne Google-Konto verwenden und damit hat man sich zumindest theoretisch auch schon für die Verwendung durch Kinder und Jugendliche geöffnet. In Kürze soll das offiziell werden, denn in der aktuellen Version der Gemini-App befinden sich laut eines APK Teardown eine Reihe von Textstellen, die genau das beschreiben. Die Rede ist von „Gemini for Kids“ und es gibt Begrüßungstexte sowie Hinweistexte für den Umstieg vom Google Assistant.

In den Texten heißt es unter anderem „switch from Google Assistant to Gemini“, was durch die baldige Einstellung des Assistant ohnehin unausweichlich ist. Weiterhin heißt es, „Create Stories, ask Questions, get Homework help and more“ und damit hat man dann wahrscheinlich auch schon die größten Nutzungsfelder für Kinder und Jugendliche abgesteckt: Stories und Hausaufgaben. Aber auch das Beantworten von Fragen kann ein sehr großer Bestandteil werden, denn bekanntlich sind Kinder schon seit langer Zeit sehr gut mit den damals noch sehr dummen Sprachassistenten vertraut. Mit Gemini hebt sich das auf ein neues Level.

In der letzten Zeile heißt es dann noch, „Meet Gemini, Googles AI for everyone“ – und damit ist dann auch klar, dass man keine Nutzergruppen mehr ausschließen will. Mit den Google-Nutzern, Workspace-Nutzern, unangemeldeten Nutzern und schon sehr bald den Kindern und Jugendlichen dürfte man das Ziel dann rein theoretisch auch erreicht haben. Wie Gemini für Kinder genau aussehen wird, lässt sich anhand der wenigen Texte noch nicht mit Sicherheit sagen. Ich gehe davon aus, dass es dieselbe Oberfläche mit denselben Funktionen aber etwas strengeren altersgemäßen Filtern sein wird.

Weil Google ein hohes Tempo vorlegt und auch gerade erst Family Link neu gestaltet hat, dürfte es wohl nur noch eine Frage von wenigen Wochen bis Tagen sein, bis die Kinderversion offiziell angekündigt und für alle jungen Nutzer ausgerollt wird.

