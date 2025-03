Google Family Link: Großes Update bringt neues Design, neuen Schulmodus und verwaltete Kontakte (Videos)

Google hat mit Family Link schon vor langer Zeit eine starke Plattform geschaffen, die es Eltern ermöglicht, die Smartphone-Nutzung ihrer Kinder zu überwachen. Außerdem lassen sich mit dieser einfache Regeln aufzustellen, um die Verwendung des Geräts oder einzelner Apps einzuschränken. Jetzt wird das kürzlich angekündigte große Update ausgerollt, das neben einer runderneuerten Oberfläche auch den neuen Schulmodus mitbringt sowie eine erweiterte Kontaktverwaltung vorbereitet.



Family Link ist ein praktisches Tool, das sicherlich viele Eltern zu schätzen wissen, wenn sie dieses einmal für sich entdeckt haben. Es lassen sich simple Regeln zur Smartphone-Nutzung festlegen und auch die Verwendung des Geräts sowie einzelner Apps beaufsichtigen, ohne zu weit in die Privatsphäre des Kindes einzudringen (die bekanntlich nicht immer ernst genommen wird). Jetzt gibt es ein großes Update, das aus mehreren Verbesserungen besteht.

Neuer Schulmodus kommt

Im vergangenen Jahr hat Google den neuen Family Link Schulmodus gestartet, der zunächst nur für die neuen Kinder-Smartwatch aus dem Hause Fitbit galt und jetzt für alle Nutzer freigeschaltet wird. Wie die Bezeichnung schon verrät, soll dieser Modus stets dann aktiviert werden, wenn sich das Kind in der Schule befindet und das Smartphone dabei hat. Natürlich muss dies nicht manuell erfolgen, sondern kann auch anhand des Stundenplans automatisiert werden.

Im Schulmodus ist das Smartphone freigeschaltet, aber nur grundlegend benutzbar. Die Telefonfunktion wird eingeschränkt und Benachrichtigungen werden stummgeschaltet. Es lassen sich einzelne Apps oder Kontakte davon ausnehmen, etwa wenn diese für das Lernen nützlich oder gar notwendig sind. Mehr Details zu diesem neuen Modus findet ihr ausführlich in diesem Artikel zum Family Link Schulmodus.









Family Link erhält neue Oberfläche

Family Link erhält eine neue Oberfläche, die für Eltern jetzt noch intuitiver zu bedienen sein soll. Es gibt einen neuen Tab „Bildschirmzeit“, in dem alle Werkzeuge zur Verwaltung der Bildschirmzeit an einem Ort zusammengefasst werden. Außerdem lassen sich dort nicht mehr nur App- und Geräte-spezifische Limits festlegen, sondern eben auch der Modus Schulzeit sowie der Ruhemodus. Auch die Nutzung mit mehreren Kindern wird leichter, denn durch deren Profile lässt sich jetzt einfach swipen, während man bisher einen Button drücken musste.

Eltern werden feststellen, dass die Verwaltung des Kontos ihres Kindes, der Datenschutzeinstellungen und der Inhaltsfilter jetzt einfacher als zuvor über den Einstellungs-Tab funktioniert. Dazu wurden einige Steuerelemente optimiert, so dass Eltern das, was sie brauchen, direkt zur Hand haben, einschließlich der Möglichkeit, Kontodateneinstellungen zu verwalten, App-Downloads zu genehmigen und bestimmte Websites zu blockieren. Zusätzlich wurde die Verwaltung mehrerer Geräte erleichtert.

Verwaltete Kontakte

Im Laufe der nächsten Monate will man verwaltete Kontakte einführen. Mit dieser Funktion haben Eltern die Möglichkeit, Kontakte für ihre Kinder freizugeben und diese am Smartphone nutzbar zu machen. Aber auch Kinder können das Hinzufügen von Kontakten beantragen, was anschließend von den Eltern freigegeben werden muss.

