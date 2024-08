Google Family Link: Neuer Modus ‚Schulzeit‘ kommt – ermöglicht reglementierte Smartphone-Nutzung

Mit dem Android-basierten Framework Family Link haben Eltern eine Reihe von Möglichkeiten, die Nutzungsdauer sowie den Umfang der Smartphone-Nutzung ihrer Kinder zu überwachen. Neben den üblichen Zeitregeln wird in den nächsten Wochen das Feature „Schulzeit“ eingeführt, das die Smartphone-Nutzung einschränken, aber nicht vollständig unterbinden wird.



Family Link bietet einfache Möglichkeiten, um das Kinder-Smartphone nur für einen bestimmten Zeitraum oder eine Zeitspanne pro Tag zu nutzen. Das kann sehr praktisch sein, schwankt aber hauptsächlich zwischen Nutzung und Nichtnutzung. Jetzt hat man die neue Funktion Schulzeit angekündigt, die im Laufe der nächsten Wochen (man spricht von „später in diesem Sommer“) eingeführt werden soll. Der Name verrät eigentlich schon, worum es dabei gehen wird.

Bei Schulzeit handelt es sich um einen zusätzlichen Modus, in dem das Smartphone zwar grundsätzlich nutzbar ist, aber nur wenige Apps und Möglichkeiten erlaubt sind. So lässt sich festlegen, dass nur Nachrichten und Anrufe von ausgewählten Kontakten durchgestellt werden. Auch weitere Benachrichtigungen werden zurückgehalten und es sind nur die von den Eltern freigegebenen Apps nutzbar. Die Schüler können auf dem Sperrbildschirm sehen, welche Apps nutzbar sind oder auch ein Telefonat an die erlaubten Kontakte starten.

Diese neue Funktion wurde zuerst mit der vor wenigen Wochen vorgestellten Fitbit Ace LTE-Smartwatch eingeführt und soll nach dem Rollout in diesem Sommer sowohl für Android-Smartphones als auch Wear OS-Smartwatches nutzbar sein.

