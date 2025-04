Google One & YouTube Premium: Google erreicht 270 Millionen Abonnenten – Meilenstein ohne Gemini

Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass Google mit den Abo-Plattformen sehr erfolgreich ist und jetzt hat man neue Zahlen genannt, die ein beeindruckendes Wachstum zeigen: Laut den kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen kommen die beiden Plattformen Google One und YouTube Premium jetzt schon auf 270 Millionen Abonnenten. Und der nächste Meilenstein wird nicht lange auf sich warten lassen.



Im Rahmen der Verkündung der jüngsten Google-Quartalszahlen waren nicht nur die finanziellen Ergebnisse sehr interessant, sondern auch einige zusätzlich genannte Zahlen, in die man nur selten einen Einblick gibt. So haben wir erst gestern erfahren, dass Gemini in der Websuche 1,5 Milliarden Nutzer erreicht und damit sicherlich eine der meistgenutzten KI-Produkte überhaupt ist.

Aber auch in die Abo-Plattformen hat man interessante Einblicke gegeben, die ein großes Wachstum zeigen: Gemeinsam sollen alle Abo-Plattformen 270 Millionen Nutzer haben – hauptsächlich angetrieben von Google One und YouTube Premium. Wie sich das genau aufteilt und welche weiteren Abos darunterfallen, hat man leider nicht verraten. Weitere Kandidaten wären der Google Play Pass, der sicherlich eher bescheidene Zahlen hat, sowie Google Workspace.

Erst vor gut einem Jahr hat Google sowohl für Google One als auch YouTube Premium 100 Millionen aktive Abonnenten vermeldet. Klammern wir die möglichen weiteren Abo-Modelle einmal aus, kommen wir daher auf ein Wachstum von ganzen 70 Millionen Nutzern innerhalb eines Jahres. Für Google ist das mittlerweile ein wichtiger Geschäftszweig, denn auch die Umsätze im Bereich der Abos und Geräte stieg von 8,7 auf 10,3 Milliarden Dollar.

Was auffällt: Auch Gemini Advanced ist ab den höheren Abostufen (ab 2 TB Google One AI Premium) Bestandteil von Google One, doch es wird mit keinem Wort erwähnt. Bei Googles aktuellem Gemini-Wahn kann man davon ausgehen, dass man bei einem Erfolg die darin enthaltenen Gemini-Abonnenten benannt hätte. Hat man aber nicht. Daher steht zu vermuten, dass das Gemini Advanced-Modell längst nicht so erfolgreich ist, wie Google das gerne hätte. Erst am Wochenende hatte ich daher hier im Blog vermutet, dass Google mit Gemini schon wegen Erfolglosigkeit unter Druck steht. Das ist sicherlich nicht ganz falsch…

