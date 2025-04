Smart Home: Google wird die Nest-App schon bald einstellen – Nutzer müssen zu Google Home wechseln

Bei Googles Smart Home-Marke Nest gibt es derzeit einige Veränderungen zu vermelden, die sich wohl nicht unbedingt positiv auf dessen Zukunft auswirken werden: Nachdem kürzlich der Verkaufsstopp zwei populärer Produkte bekannt wurde, geht es jetzt der Nest-App an den Kragen. Deren Restfunktionalität wird im Laufe des Jahres in die App Google Home wandern.



Zwischen Google Home und Nest gibt es seit jeher eine recht merkwürdige Koexistenz. Mal wurde die Nest-App bevorzugt, dann die Google Home-App bevorzugt. Erst wurde die Nest-App mit dem Google-Konto verknüpft, dann wanderten Funktionen wie der Google Assistant nur in die Nest-App und später war es wieder andersherum. Ähnlich sieht es mit den Produktbezeichnungen aus. Aber das dürfte sich bald ändern, denn nun steht „Nest“ auf der Kippe.

Wir hatten bereits darüber berichtet, dass Google den smarten Rauchmelder eingestellt hat und in Kürze das Nest-Thermostat in der EU einstellt. Es sind die beiden Urprodukte des Unternehmens, die damals zur Google-Übernahme geführt haben. Jetzt wird mit der Nest-App ähnlich verfahren, denn diese dürfte im Laufe des Jahres eingestellt werden. Zumindest wird deren Funktionalität vollständig in die Google Home-App verlagert.

Im Laufe des Jahres 2025 soll die Verwaltung des Nest-Thermostat der dritten Generation aus dem Jahr 2015 in die Google Home-App verschoben werden. Für alle weiteren Thermostate und Nest-Produkte ist das bereits möglich, sodass sich der Funktionsumfang im Nest-Bereich vollständig überschneidet. Auch der Google Assistant für die Nest-App hat keine Zukunft mehr. Und somit können wir davon ausgehen, dass die Nest-App noch in diesem Jahr eingestellt wird.

Auch wenn es noch nicht offiziell ist, ist das ein weiterer großer Schritt in die Richtung, den Markennamen Nest verschwinden zu lassen. Erst vor wenigen Tagen hatte ich hier im Blog über das langsame Verschwinden von Nest und Fitbit berichtet, das mit der baldigen Einstellung der Nest-App in die nächste Runde geht.

