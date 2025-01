Google Home & Gemini: Smart Home-Steuerung wird jetzt für erste Nutzer freigeschaltet – so funktioniert es

Sowohl das KI-Modell Gemini als auch der gleichnamige KI-ChatBot werden immer wieder mit neuen Funktionen versorgt, wobei es zuletzt auch darum ging, den Einsatz im Alltag zu erweitern. Jetzt wird endlich eine neue Umgebung in Angriff genommen, deren Anbindung schon seit längerer Zeit im Testlauf gewesen ist: In diesen Tagen erhalten viele Nutzer die neue Smart Home-Steuerung von Google Home.



Gemini hat es recht schnell geschafft, den Google Assistant auf Smartphones zu ersetzen und einen wichtigen Teil des Funktionsumfangs nachzubilden bzw. in optimierter Form selbst anzubieten. Für einige Dinge hat es den Assistant aber weiterhin benötigt, sodass dieser als Brücke verwendet wird und einige Befehle weitergeleitet bekommt. Dazu gehört nach wie vor auch die Smart Home-Steuerung, die sicherlich ein großes Thema ist. Schon seit dem Herbst bietet Gemini für Preview-Nutzer eine eigene Google Home-Anbindung und jetzt wird diese breiter ausgerollt.

Um die in Google Home eingebundenen Geräte zu steuern, benötigt ihr die gleichnamige Gemini-Erweiterung, die sehr einfach aktiviert werden und nach einmaliger Anbindung verwendet werden kann. Diese Erweiterung ist es auch, deren Zugang in diesen Tagen für immer mehr Nutzer ausgerollt wird. Ohne Erweiterung könnt ihr es nicht testen. Die Verwendung ist denkbar einfach, denn es funktioniert ähnlich wie die Erweiterungen für Drive, YouTube, Maps und Co. Einfach die App direkt ansprechen oder alternativ einen eindeutigen Befehl an Gemini senden, das die Kategorisierung automatisch erkennt und an die Home-Erweiterung weitergibt.

Laut der Ankündigung reicht der Funktionsumfang von den Bereichen Licht, Power und Klimakontrollen über die Beschattung bis hin zur Mediensteuerung und der Kontrolle von Haushaltsgeräten. Im Folgenden findet ihr die von Google veröffentlichte Liste, die zwar nicht ganz konkret auf die Bereiche eingeht, aber ein guter Startpunkt ist, um die entsprechenden Gerätschaften auszuprobieren.









Diese Geräte kann Gemini per Google Home steuern:

Licht und Strom, wie Lichter, Steckdosen und Schalter

Klimakontrolle, wie Klimaanlagen, Thermostate, Heizungen und Ventilatoren

Fensterverkleidungen wie Vorhänge, Jalousien und Fensterläden

Mediengeräte wie Fernseher und Lautsprecher

Andere intelligente Geräte wie Waschmaschinen, Kaffeemaschinen und Staubsauger

Es gibt auch Bereiche, die sich von Gemini auch nach dem Rollout noch nicht per Google Home-Brücke steuern lassen. Dazu gehören Aktionen in sicherheitsrelevanten Kategorien wie die Nutzung von smarten Türschlössern, Garagentoren oder auch der Abruf des Kamera-Feeds. Stattdessen wird Gemini eine direkte Verknüpfung in die Google Home-App bieten, wo die entsprechende Aktion vorgenommen werden kann. Weitere Voraussetzungen sind eine installierte und als Standard eingestellte Gemini-App sowie die Nutzung der Oberfläche in englischer Sprache.

Erfüllt ihr alle Voraussetzungen, kann es losgehen und ihr habt alle Zutaten, um die Google Home-Erweiterung zu aktivieren. Es wird nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der Google Assistant auch in diesem Bereich vollständig verschwinden kann. Gemini holt schnell auf.

