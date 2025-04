Mein Gerät finden: Googles Netzwerk legt den Turbo ein – Geräte sollen jetzt vier Mal schneller gefunden werden

Bei Google dürfte man sich den Start von Mein Gerät finden sicherlich etwas anders vorgestellt haben, daher gibt es derzeit einige Ambitionen rund um die Optimierung des globalen Gerätenetzwerks. Die jüngsten Schritte sollen dabei recht erfolgreich gewesen sein, denn laut einer offiziellen Ankündigung gelingt das Aufspüren von Geräten heute vier Mal schneller als zum Start der Plattform.



Langsam aber sicher dürfte sich Googles Mein Gerät finden etwas mehr verbreiten und um die Teilnahme auf allen Geräten zu optimieren, soll schon sehr bald die Opt-In-Strategie angepasst werden, sodass sehr viel mehr Smartphones teilnehmen. Um den Nutzern das Netzwerk schmackhaft zu machen, hat man auch an der Geschwindigkeit gearbeitet, mit der sich Geräte innerhalb des Netzwerks aufspüren lassen – und das mit einem regelrechten Turbo.

Laut einer aktuellen Ankündigung ist ‚Mein Gerät finden‘ heute vier Mal so schnell beim Aufspüren von verlorenen Geräten als es das noch zum Start des Netzwerks der Fall gewesen ist. Es werden zwar keine durchschnittlichen Werte oder sonstige absolute Zahlen genannt, aber dennoch ist eine Vervierfachung sicherlich etwas, das die Nutzer bemerken werden. Echte Vergleichswerte werden aber nur die wenigsten Nutzer haben, denn hoffentlich verliert der Großteil der Nutzer das Smartphone oder ein anderes angebundenes Gerät nicht ganz so häufig.

Erreicht haben wollen die Entwickler diesen Geschwindigkeitssprung durch „verbesserte Algorithmen und technische Verbesserungen unter der Haube. Es gibt also keine Änderung am Verhalten des Netzwerks selbst oder an der Teilnahme der Geräte, sondern wohl einfach in der Datenweitergabe innerhalb des Netzwerks. Details gibt es dazu nicht, aber vielleicht werden diese mit dem erwarteten großen Schwung an Ankündigungen bald nachgeliefert.

Neben der Öffnung für viele weitere Geräte steht die optimalere Opt-In-Strategie und vielleicht auch ein Start des Pixel Tracker oder eines ähnlichen Tracker-Chips auf dem Plan. Außerdem haben die Entwickler angekündigt, UWB „sehr bald“ unterstützen zu wollen.

