Pixel Tracker: Kommt Googles Bluetooth-Tracker für das ‚Mein Gerät finden‘-Netzwerk noch? Google rüstet auf

Google hat im vergangenen Jahr nach langer Wartezeit das Mein Gerät finden-Netzwerk gestartet und damit zumindest theoretisch ein weltumspannendes Netz von Smartphones, Smartwatches und einigen weiteren Geräten geschaffen. Auch Bluetooth-Tracker sind Teil des Netzwerks, doch auf die vor langer Zeit erstmals entdeckten Pixel Tracker müssen wir weiter warten. Kommt das Gadget überhaupt noch?



Der Start von Googles globalem Gerätenetzwerk Mein Gerät finden hätte kaum schlechter laufen können: Zunächst hat es gut zwei Jahre von den ersten Hinweisen bis zum angekündigten Start gedauert – obwohl die Infrastruktur durch ein Vorgängerprodukt bereits geschaffen war. Nach der Ankündigung sollte es fast ein weiteres Jahr dauern, bis dieses an den Start gehen konnte – ausgerechnet gebremst vom größten Konkurrenten Apple. Heute bremst sich das Netzwerk durch die Datenschutz-Übertreibungen ganz von selbst.

Um Schwung hereinzubringen, wollte Google eigentlich auch einen eigenen Bluetooth-Tracker auf den Markt bringen, doch von diesem haben wir schon seit langer Zeit nichts mehr gehören. Zwar hat man das niemals offiziell angekündigt, doch die Leaker waren natürlich stets einen Schritt weiter und haben sehr konkrete und eindeutige Hinweise in Teardowns und diversen Hardware-nahen Produkten gefunden. Ein Bluetooth-Tracker aus dem Hause Google war oder ist in jedem Fall in Entwicklung.

Damals existierten unterschiedliche Bezeichnungen, wobei damals sicherlich noch nicht final war, welche genutzt wird: Pixel Tracker, Pixel Tag, Google Tag, Google Tracker, Nest Locator Tag und weitere. Ein „Nest Locator Tag“ ist sogar auf einem offiziellen Screenshot aufgetaucht, dennoch war das wohl eher eine interne Bezeichnung. Hier im Blog hatte ich mich auf den vorläufigen Namen „Pixel Tracker“ für die Berichterstattung festgelegt. Muss nicht korrekt sein, macht die Sache aber einfacher.

Der ursprüngliche Plan soll es gewesen sein, im Spätsommer 2023 das Netzwerk zu starten, parallel dazu die ersten Bluetooth-Tracker der Partner auf den Markt zu bringen und etwa zwei Monate später selbst mit den eigenen Geräten nachzulegen. Zumindest ließen die zahlreichen Hinweise auf den Pixel Tracker-Start diesen Schluss zu. Aber Google könnte die Produktion aufgrund der Probleme schon frühzeitig gestoppt haben.









Kommt ein Pixel Tracker?

Noch vor dem Start des Netzwerks ist es um einen möglichen Pixel Tracker sehr ruhig geworden. Dennoch wäre es nun langsam an der Zeit, dass Google einen solchen auf den Markt bringt, um wieder Schwung in das Netzwerk zu bringen. Erst kürzlich hatten wir über eine Lockerung der Netzwerk-Teilnahme berichtet, die darauf schließen lässt, dass man einen kleinen Soft-Reboot durchführen will. Und das natürlich nicht nur durch Regeländerungen, sondern auch einem neuen Anlauf mit neuen Funktionen und Geräten. Die Google I/O im nächsten Monat käme dafür wie gerufen.

Denn mit einem eigenen Tracker kann man nicht nur finanziell profitieren – was in dem Fall eher sekundär wäre -, sondern selbst sehr viel mehr Einfluss auf die Nutzung des Netzwerks und dessen strategische Ausrichtung nehmen. Sich in diesem Bereich nur auf Partner zu verlassen, würde vor allem beim derzeitigen rasanten Ausbau des Pixel-Portfolios nicht in die Strategie passen, für jede Plattform eigene Geräte zu bieten. Gleichzeitig könnte es die Sichtbarkeit der Marke „Pixel“ noch einmal deutlich erhöhen. Das kann diese in Produktkategorien bringen, mit denen man bisher noch nicht in Berührung kam und positive Effekte für die Smartphones, Smartwatches und Co schaffen.

Hiermit lehne ich mich weit aus dem Fenster und behaupte, dass wir in diesem Jahr einen solchen Tracker bekommen werden. Hinter den Kulissen laufen größere Vorbereitungen und weil viele Leaker das derzeit gar nicht mehr auf dem Schirm haben, wäre ein überraschender Schwung an Neuerungen genau das, was das Netzwerk jetzt braucht.

» Mein Gerät finden: Im Alltag kaum nutzbar – wie Google es mit dem Datenschutz übertrieben hat (Kommentar)

Letzte Aktualisierung am 2025-04-06 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!