Mein Gerät finden: Google ändert Opt-In-Strategie – alle Nutzer dürften Teil des Netzwerks werden (Teardown)

Googles globales Gerätenetzwerk Mein Gerät finden ist im vergangenen Jahr mit großen Verzögerungen gestartet und fliegt trotz der hohen Erwartungen seitdem gefühlt weitgehend unter dem Radar. Das dürfte auch an den strengen Datenschutzmaßnahmen liegen, die von Google demnächst stark aufgeweicht werden dürften. Zahlreiche Strings belegen, dass das Opt-in zur Teilnahme automatisiert wird. Soweit, dass man fast von einem Opt-out sprechen kann.



Googles Netzwerk Mein Gerät finden ist aufgrund der schieren Größe des Android-Ökosystems mit großen Erwartungen gestartet, konnte diese allerdings nicht einmal im Ansatz erfüllen und dürfte daher in den Augen vieler früher Tester gescheitert sein. Das Hauptproblem ist der von Google selbst auferlegte strenge Datenschutz, der das gesamte Netzwerk ad absurdum führt. Die unterschiedlichen Teilnahmestufen sind nicht nur verwirrend, sondern sorgen in der Standardeinstellung auch dafür, dass ein Gerät oftmals nicht gefunden wird, selbst wenn es sich in der Nähe befindet.

Aber auch das verwendete „Opt-in“ statt „Opt-out“ hat dafür gesorgt, dass sehr viele Smartphones gar nicht Teil des Gerätenetzwerks werden. Während viele Beobachter erstes (die Teilnahmestufen) als Hauptproblem ausgemacht haben, wurde Google für den Opt-in-Ansatz bisher gelobt. Doch statt an erstem zu arbeiten, wird demnächst wohl zweites geändert. Ein Teardown der aktuellen Beta bringt jetzt sehr viele Textstellen hervor, in denen von einem leichteren Opt-in die Rede ist, von einem standardmäßigen Opt-in, einem automatischen Opt-in sowie einem Zwangs-Opt-in bei der Nutzung der Location Services.

Google bleibt beim Opt-in, scheint für dieses in Kürze aber solch enge Bande zu knüpfen, dass die Nutzer kaum drumrumkommen, ohne die bisher genutzten Funktionen zu verlieren. Auffällig ist vor allem der automatische und unumgängliche Opt-in bei Nutzung der Location Services (eine sehr wichtige Komponente in Android) sowie der automatische Opt-in ohne Deaktivierungsmöglichkeit beim Wechsel auf ein neues Smartphone. Schaut euch einfach einmal die folgende Auswahl an Strings an. Absichtlich nicht auf Deutsch übersetzt, um alle Eventualitäten und Formulierungen zu erhalten.









Googles neue Opt-in Texte

This device may join the network automatically after making sure you have not opted out on the web. You can join now by selecting one of the options below.

This device may join the network automatically if you turn on Location.

To find this device when it’s offline, join the network by selecting one of the options below and signing in or entering your other device’s screen lock. This device will also join the network automatically if you use the Find My Device app to “sync recent location” of another device.

To find this device when it’s offline, join the network by selecting one of the options below and signing in or entering your other device’s screen lock. This device will also join the network automatically if you stop using your other device(s) or use the Find My Device app to “sync recent location” of another device.

This device will join the network automatically within 24 hours. You can join now by selecting one of the options below.

This device will join the network automatically soon. You can opt out or join the network now by selecting one of the options below.

This device will join the network automatically in about a day as explained in a recent email we sent you. You can opt this device out or join the network now by selecting one of the options below.

Aktuell befinden sich diese Strings versteckt in der Beta, doch Umsetzung und Formulierung wirken nicht nach Platzhaltern, sondern nach offiziell abgesegneten Textstellen, die nur darauf warten, freigeschaltet und den Nutzern angezeigt zu werden. Gut möglich, dass Google schon bald ein größeres Update für das Netzwerk ankündigt, das diesem noch einmal zu einem zweiten Neustart verhilft.

» Google Family Link: Großes Update bringt neues Design, neuen Schulmodus und verwaltete Kontakte (Videos)

» Mein Gerät finden: Googles Gerätenetzwerk erhält einen Kompass – Unterstützung von UWB kommt (Teardown)

[AndroidPolice]

Letzte Aktualisierung am 2025-03-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!