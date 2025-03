Android & Google One: Smartphone-Backup wird wohl umgebaut – neue Oberfläche verschiebt Einstellungen

Das Betriebssystem Android verfügt seit vielen Jahren über eine interne Backup-Funktion, die dafür sorgt, dass die wichtigsten Informationen vom Smartphone oder Tablet zuverlässig gesichert werden. Jetzt steht ein größeres Redesign vor der Tür, das sehr viele Details aus der Oberfläche entfernt und darauf hindeutet, dass diese Funktion demnächst mit Google One verschmolzen wird.



Viele Smartphone-Nutzer dürften eines oder mehrere automatische Backups aktiviert haben, die ständig dafür sorgen, dass die wichtigsten Informationen und Daten mit der Cloud synchronisiert werden. Das sorgt dafür, dass diverse Listen aktuell sind, keine Daten verloren gehen, neue Daten gesichert oder auf das Smartphone übertragen werden. Im Google-Universum gibt es zu diesem Zweck das Android-Backup für alle Informationen sowie das Google One-Backup für die wichtigsten Daten.

Schon bald erhält das Android-Backup ein größeres Update, das sich jetzt in Form einer neuen Oberfläche auf ersten Screenshots zeigt. Wie ihr auf dem linken und mittleren Screenshot sehen könnt, kann die Android-interne Backup-Funktion viele Details auflisten und darüber informieren, welche Daten gesichert sind: Apps, Fotos & Videos, SMS & MMS, der Anrufverlauf, die Smartphone-Einstellungen sowie die Informationen zum Google-Konto. In der neuen Oberfläche wird all das sehr kompakt zusammengefasst. Ihr könnt es auf dem rechten Screenshot sehen.

Die neue Oberfläche informiert lediglich über das aktuell genutzte Gerät sowie die Information, ob die Kategorien der „Fotos & Videos“ sowie der „anderen Gerätedaten“ gesichert sind und wann der Zeitpunkt des letzten Backups gewesen ist. Das ist deutlich übersichtlicher als bisher, verfügt aber auch nicht über Unterpunkte. Es lassen sich also keine weiteren Details abrufen. Daher vermutet man bei AP, dass das Smartphone-Backup schon bald vollständig von Google One übernommen werden könnte.

Die Google One-App bündelt viele Backup-Informationen unter einem Dach, denn dort finden sich ähnliche Einstellungen zum Smartphone-Backup, Informationen zum Google Fotos-Backup und einiges mehr. Eine vollständige Integration ist allerdings nicht möglich, denn bekanntlich gibt es auch ein Android ohne Google – wenn auch in vielen Ländern dieser Welt praktisch nicht von Bedeutung. Wir dürfen gespannt sein, ob und wie sich die Backup-Lösungen verändern.

» Google Family Link: Großes Update bringt neues Design, neuen Schulmodus und verwaltete Kontakte (Videos)

Letzte Aktualisierung am 2025-03-15 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!