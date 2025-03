Google Fotos: Neue Navigation versteckt Erinnerungen – Momente wurden umbenannt (Screenshots)

Auch bei Google Fotos sind jetzt wieder die Designer am Werk und sorgen für eine aufgeräumte Navigation, die dann im Laufe des Jahres wieder von den Entwicklern gefüllt werden kann: Wie schon seit einigen Wochen aus diversen Teardowns und Testläufen bekannt, verliert die Navigation einen Eintrag, verschiebt die bisher dort platzierten Erinnerungen in die Sammlungen und gibt diesen auch noch einen neuen Namen. Nutzer müssen sich also gerade am Anfang richtig umstellen.



Erst vor wenigen Wochen wurde die neue Google Fotos-Navigation am Desktop umgebaut und jetzt zieht die mobile Version mit der Android-App nach. Auch hier soll die Navigatio entschlackt werden, auch wenn manche Dinge dadurch schwerer als bisher zu finden sind. Statt bisher auf vier Einträge in der am unteren Rand positionierten Hauptnavigation zu setzen, gibt es jetzt nur noch drei Verknüpfungen zu den Hauptbereichen innerhalb der App. Auch andere Google-Apps fahren derzeit den Umfang der Navigation, sodass wir recht eindeutig sehen, dass es wohl gerade ein interner Design-Fokus ist. Oftmals mit dem Ziel, Reserven für zukünftige Funktionen zu haben.

Erinnerungen werden zu Momenten und wandern an eine andere Stelle

Um die Navigation um einen Punkt zu erleichtern, werden die Erinnerungen aus der Hauptnavigation herausgenommen und wandern stattdessen in die Sammlungen. Damit ist der mittlerweile als Sammelsurium für alle möglichen Funktionen bekannte Bereich um einen weiteren Eintrag reicher. In der Hauptnavigation am unteren Rand der App gibt es jetzt nur noch Fotos, Sammlungen und die Suche bzw. bei aktiviertem Gemini stattdessen den Bereich „Ask“. Per einmaliger Einblendung werden Nutzer auf die Verschiebung hingewiesen und auch über die Namensänderung informiert.

Wer die Informationen zum Umbau verpasst, könnte es vor allem aufgrund der Umbenennung schwer haben. Denn aus den Erinnerungen werden jetzt „Momente“.

Die Umstellung erscheint sinnvoll und wird schon seit einigen Tagen für viele Nutzer ausgerollt, zeigt sich bei den allermeisten aber wohl erst in diesen Tagen erstmals. Es ist gut vorstellbar, dass mit dieser Änderung eine Abwertung der Erinnerungen-Funktion einhergeht. Diese wurde vor einiger Zeit umfangreich promotet und wenn man sie jetzt aus der Hauptnavigation herausnimmt, dürfte sie weniger genutzt werden. Die Rückblicke über dem Fotostream tragen weiterhin die Bezeichnung „Erinnerungen“.

