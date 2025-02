Google Fotos: Neue Highlights-Funktion für Fotoalben ist da – so könnt ihr die neue Übersicht anpassen

Mit den Fotoalben haben Nutzer von Google Fotos ein einfaches Werkzeug, um eine große Zahl an Bildern und Videos zu organisieren, an einer zentralen Stelle zusammenzufassen und diese bei Bedarf auch mit anderen Nutzern zu teilen. Kürzlich wurden die neuen Fotoalben-Highlights eingeführt, die für alle Nutzer, egal ob Besitzer oder Betrachter, sehr hilfreich sein können. Wir zeigen euch, wie ihr diese anpassen könnt.



Die Google Fotos Fotoalben sind eine sehr einfache Möglichkeit, um größere Mengen an Bildern und Videos zusammenzufassen, die an vielen Stellen ohnehin schon durch das automatische Backup in Googles Cloud abgelegt sind. Die Alben sind nach wie vor die einzige Form der langfristigen Organisation und auch der einfachste Weg, um diese Mediensammlungen mit anderen Nutzern zu teilen. Doch wer fotobegeistert ist oder aufregende Dinge erlebt hat, der kommt nicht selten mit einer drei- oder vierstelligen Anzahl Fotos nach Hause, die natürlich _alle_ in das Fotoalbum müssen. Aber wer soll sich das alles anschauen.

Weil weder die eingeladenen Benutzer noch man selbst (persönliche Erfahrung) Lust hat, sich Hunderte Bilder anzusehen, hat Google Fotos kürzlich die neuen Fotoalben-Stories eingeführt. Diese werden von den Algorithmen automatisch erstellt und mit den Highlights des aktuellen Fotoalbums gefüllt. Mit einem Klick oder Tap öffnen sich die Highlights und zeigen im Stories-Format in einer schnellen Slideshow die wichtigsten Momente in Form von Bild und Video. Wir haben euch das kürzlich im verlinkten Artikel ausführlich erklärt.

Die Auswahl der Bilder geschieht automatisch, genauso wie die Entscheidung, ob es eine Highlights-Box gibt oder nicht. Basierend auf der Anzahl, der Qualität und der von den Algorithmen ausgemachten Relevanz wird entschieden, was aufgenommen wird und was nicht. Das funktioniert ähnlich wie im Stories-Format mit den Highlights über dem Fotostream. Auch diese werden vollautomatisch erstellt und ich denke ich bin mir mit vielen Nutzern einig, dass das recht gut funktioniert. Aber darauf müsst ihr euch in diesem Fall nicht verlassen.









So könnt ihr die Fotoalben-Highlights anpassen

Als Besitzer des Fotoalbums könnt ihr sehr einfach festlegen, ob diese Highlights-Sektion angezeigt werden soll oder nicht. Und wenn ja, welche Fotos oder Videos darin enthalten sein sollen. Legt ihr das nicht fest, übernehmen die Algorithmen sowohl die Entscheidung des Vorhandenseins als auch der Inhalte. Legt ihr es allerdings fest, dann gilt das auch für alle anderen Nutzer, die ihr zu diesem Fotoalbum eingeladen habt. Es ist also ein vollständig personalisierbarer Bereich mit einer Standard-Automatik.

Tippt einfach in den Fotoalben einmal auf „Album bearbeiten“ und schon erscheint über der Highlights-Sektion der Bearbeiten-Bereich. Dort könnt ihr den Bereich ausblenden oder bearbeiten. Habt ihr ihn entfernt oder ist keiner vorhanden, lässt es sich mit „Highlights hinzufügen“ einblenden. Das funktioniert allerdings nur dann, wenn genügend Bilder im Album sind. Bei einem Album mit fünf Bildern oder weniger sind Highlights nicht verfügbar. Daran wird auch bei der Bearbeitung nicht gerüttelt.

Habt ihr euch für die Highlights entschieden, könnt ihr festlegen, welche Bilder darin enthalten sein sollen. Es gibt zunächst die automatische Auswahl, die ihr übernehmen oder bearbeiten könnt. Es lassen sich zwischen 2 bis 100 (!) Bilder einfügen. Wobei ich persönlich den Sinn nicht mehr verstehe, wenn ein Album 100 „Highlights“ hat. Denn dann ist auch das wieder zu lang. Das ist jetzt eine rein persönliche Präferenz, aber selbst bei einem sehr großen Album würde ich nicht über MAXIMAL 50 Bilder gehen. Wer mehr sehen will, kann dann doch noch das ganze Album betrachten.

Probiert das einfach einmal aus, ist wirklich eine praktische Funktion.

