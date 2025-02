Google Fotos: Neue Highlights-Funktion für Alben ist da – fasst die wichtigsten Inhalte als Story zusammen

Die Fotoplattform Google Fotos gibt den Nutzern die Möglichkeit, beliebige Bilder und Videos in Alben zu organisieren. Diese lassen sich sowohl persönlich verwenden als auch mit anderen Nutzern teilen, um die enthaltenen wichtigen Momente immer wieder abrufen zu können. Jetzt zeigt sich eine neue Funktion, die gerade bei umfangreicheren Alben sehr praktisch sein kann: Ein Highlights-Bereich im Stories-Format.



Google Fotos bietet abseits der Fotoalben kaum Möglichkeiten zur Organisation der Medien, denn auch wenn die jüngsten Neuerungen am Fotostream, sowie der Fotostapel oder die Filterfunktion ganz nett sind, wandern die darin enthaltenen Bilder und Videos dann doch unweigerlich und manchmal ganz schnell nach unten. Daher sind Fotoalben nach wie vor sehr relevant und werden sicherlich von vielen Nutzern gerne verwendet, um größere Bildermengen zusammenzufassen.

Fraglich allerdings, ob auch das Ansehen der Fotoalben genauso beliebt ist. Denn wer kennt das nicht: Man möchte sich gerne alle Bilder ansehen, doch wenn man sieht, dass eine dreistellige Anzahl an Medien enthalten ist, verliert man die Lust schon vor dem ersten Bild. Das ist menschlich und sicherlich so weit verbreitet, dass das Google Fotos-Team jetzt darauf reagiert: Eine neue Highlights-Funktion sorgt dafür, dass man als Betrachter nur die wichtigsten Bilder – laut Algorithmus – zu sehen bekommt.

Die Highlights finden sich in allen größeren Fotoalben und sind direkt zwischen Titel und der eigentlichen Bildersammlung positioniert. Ein Klick öffnet die Highlights, die in diesem Fall als Stories-Format organisiert sind. Also als automatische Slideshow und natürlich nur bestehend aus den wichtigsten Aufnahmen. So wie Google Fotos das seit Jahren mit den globalen Fotohighlights hinbekommt, scheint das auch bei den Alben sehr gut zu funktionieren. Zumindest in meinen Alben würde ich wirklich behaupten, dass nur wichtige Highlights enthalten sind.

Und so kann man die Highlights einerseits als Unterstützung für das Betrachten sehen, als auch für die schnelle Übersicht und vielleicht auch als eine Art Teaser, um sich doch noch das Album in voller Breite anzusehen.

