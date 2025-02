Google Fotos: So lassen sich Zeitstempel und Orte vieler Fotos gleichzeitig bearbeiten + Alben-Chaos vermeiden

Viele Nutzer von Google Fotos dürften die Ordnung lieben, die die Fotoplattform in die Flut der Bilder und Videos bringen kann. Das gilt allerdings nur dann, wenn die dafür notwendigen Voraussetzungen erfüllt und alle hinterlegten Daten korrekt sind. Sind diese nicht korrekt und etwa falsche Zeitstempel vorhanden, kann sehr schnell ein Chaos entstehen. Heute zeigen wir euch, wie ihr dieses Problem ohne externe Tools sehr leicht lösen könnt.



Google Fotos bietet den Nutzern eine Reihe von Möglichkeiten, um Ordnung in das eigene Foto-Archiv zu bringen. Die bekannteste Variante sind sicherlich die Alben, die von allen Nutzern angelegt, mit beliebigen Medien gefüllt und auch mit einigen anderen Inhalten aufgewertet werden können. Aber auch im Fotostream selbst können die Nutzer mit den neuen Fotostream-Filtern sowie den verbesserten Fotostapeln für Ordnung sorgen. Dazu kommt noch die Suchfunktion, die aber eher sekundär etwas mit Ordnung zu tun hat.

Im Fotostream werden alle Bilder standardmäßig chronologisch sortiert, sodass alle neuen Bilder oben sind. Das kann aber nur funktionieren, wenn die für die Medien hinterlegten Angaben der Uhrzeit und des Datums korrekt sind. Aber auch die Ortsangaben sollten korrekt sein, um eine Zuordnung zu ermöglichen, die Suchfunktion zu unterstützen und auch den Fotostapeln noch etwas stärker die Richtung vorzugeben.

Bei den allermeisten Bildern dürften Zeitstempel und Ort korrekt sein, aber darauf verlassen kann man sich nicht. Einmal die falsche App genutzt oder Bilder mit einem Gerät mit inkorrekter Einstellung aufgenommen und schon wird chaotisch. Für einige wenige Bilder lässt sich der Zeitstempel mit vielen Apps schnell ändern, aber was ist, wenn es sich um einen ganzen Schwung handelt? Dann wird es kompliziert und ihr könnt euch von einer gut versteckten Google Fotos-Funktion helfen lassen.









Die meisten Digitalkameras zeigen das Datum allerdings nicht standardmäßig auf dem Display an, sodass den Nutzern die falsche Einstellung gar nicht bewusst ist. Insbesondere in Zeiten der über das Internet oder per Funk synchronisierten Uhren denkt man sowieso nicht daran, diese einstellen zu müssen. Und schon wird fleißig los-fotografiert. Dann habt ihr ein Zeitstempel-Problem.

Das Zeitstempel-Problem

Daraus ergibt sich schnell das Szenario, dass man erst nach einigen Tagen oder gar Wochen bemerkt, dass die Bilder bei Google Fotos nicht korrekt einsortiert werden. Trotz Sync tauchen sie im Fotostream nicht auf – mutmaßlich, weil sie eine falsche Datumsangabe haben und daher weit unten im Fotostream zu finden wären. Jetzt kann man sich ärgern, mindestens einen Tag Urlaub nehmen und alle Zeitstempel anpassen oder einfach Google Fotos verwenden.

Google Fotos bietet allen Nutzern die einfache, aber auch gut versteckte, Möglichkeit, sowohl Datum als auch Uhrzeit relativ zu verschieben. Das bedeutet, dass einem Foto ein neuer Zeitstempel zugeordnet wird und alle anderen in der gleichen Gruppe markierten Fotos relativ davon ebenfalls einen neuen Zeitstempel erhalten. Der zeitliche Abstand zwischen den Fotos wird dabei weiterhin eingehalten, sodass durch Anpassung eines einzigen Fotos auch alle anderen ausgebessert werden. Das spart enorm viel Zeit.

So lässt sich der Zeitstempel aller Fotos relativ bearbeiten

Öffnet Google Fotos im Browser. Markiert nun alle Fotos, die einen falschen Zeitstempel besitzen. Nutzt dafür die SHIFT-Taste zum Markieren zahlreicher Fotos oder wählt ganze Datumsbereiche im Stream aus. Klickt nun auf das rechts oben angezeigte Drei-Punkt-Menü und wählt den Punkt „Datum und Uhrzeit bearbeiten“ aus Im Overlay wählt ihr nun den Punkt „Datum/Uhrzeit verschieben“. Jetzt seht ihr ein Vorschaubild, das als Ausgangspunkt verwendet wird. Gebt das korrekte Datum und Uhrzeit für dieses Foto ein. Zur Kontrolle seht ihr im Dialogfeld unten, welchen Zeitraum alle markierten Fotos nach der Bearbeitung abdecken. Sieht alles korrekt aus, klickt auf Vorschau und anschließend auf Übernehmen.

Das war dann schon alles. Nach diesen Schritten sollten alle Fotos den passenden Zeitstempel haben und sowohl im Stream als auch in den Alben sowie beim Assistenten korrekt mit den Aufnahmen anderer Geräte zusammengeführt sein. Aber was ist, wenn die Kamera auch kein GPS hatte, es deaktiviert war oder diese den aktuellen Standort nicht erkannt hat? Auch dabei kann Google Fotos korrigierend eingreifen.









So lässt sich die Ortsangabe aller Fotos relativ bearbeiten

Öffnet Google Fotos im Browser. Markiert nun alle Fotos, die einen falschen Zeitstempel besitzen. Nutzt dafür die SHIFT-Taste zum Markieren zahlreicher Fotos oder wählt ganze Datumsbereiche im Stream aus. Klickt nun auf das rechts oben angezeigte Drei-Punkt-Menü und wählt den Punkt „Ort bearbeiten“ aus Gebt nun den Ort ein und wählt den korrekten Eintrag aus den Vorschlägen aus. ACHTUNG: Nach einem Klick auf den Ort wird die Änderung sofort übernommen. Die Bilder bleiben weiter markiert, habt ihr euch also vertan, öffnet das Overlay einfach erneut. Möchtet ihr doch keine Ortsangabe, dann klickt einfach auf „Kein Ort“.

Das war dann auch schon alles, nach diesen Schritten sind alle eure Fotos korrekt zeitlich und auch geografisch eingeordnet. Leider ist beides nur im Browser am Desktop möglich und kann aus unbekannten Gründen nicht auf dem Smartphone durchgeführt werden. Das gilt zumindest für die gruppierte Nutzung. Bitte beachtet dabei, dass die Meta-Angaben nur innerhalb von Google Fotos bearbeitet und nicht auf die Originale angewendet werden. Ladet ihr die Originale später wieder herunter, werden sie nach wie vor die alten Angaben erhalten.

