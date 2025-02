Google Maps: 20 Geheimtipps, die ihr vielleicht noch nicht kanntet – sollen euer Leben erleichtern (Liste)

Die Kartenplattform Google Maps feiert in diesen Tagen den 20. Geburtstag und nimmt dies zum Anlass, auf den gebotenen Umfang des Produkts zu blicken. Jetzt hat man eine Liste von 20 Funktionen veröffentlicht, die enorm hilfreich sein können und vielleicht nicht allen Nutzern bekannt sind. Man nennt das, „20 Dinge, die euer Leben leichter machen“. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht.



Vor wenigen Tagen hatten wir über 20 Jahre Google Maps berichtet und euch bereits mit einigen Statistiken gezeigt, wie groß Google Maps ist. Der Umfang ist über die Jahre soweit angewachsen, dass es sehr viele Funktionen gibt, die vielleicht gar nicht mehr allen Nutzern bekannt sind. Das weiß man auch beim Maps-Team und hat jetzt eine Liste von 20 wichtigen Funktionen bzw. Geheimtipps veröffentlicht. Hier findet ihr sie in der schnellen Übersicht.

Individuelles Navi: Gestalte deine Navigation, indem du das Symbol deines Fahrzeugs und dessen Farbe auswählst. Ob sportlicher Flitzer oder geräumiger SUV – drücke deinen Stil aus!

Inspirationen: Du planst einen Ausflug, weißt aber nicht wohin? Google Maps liefert Ideen für Unternehmungen, egal ob du nach einem romantischen Dinner, einem actionreichen Nachmittag oder einem entspannten Abend suchst.

Beliebte Gerichte: Entdecke die kulinarischen Highlights eines Restaurants, bevor du dort bist. Sieh dir Fotos und Bewertungen von Gerichten an, die von anderen Nutzern empfohlen wurden, und wähle mit Zuversicht deine Mahlzeit aus.

AR-Navigation: In unbekannten Gegenden oder nach dem Verlassen der U-Bahn hilft die Augmented Reality-Navigation. Halte dein Smartphone in die Höhe und Google Maps zeigt dir den Weg, inklusive Entfernungsangaben und Richtungsweisern.

Günstige Tankstellen: Spare Geld beim Tanken! Google Maps vergleicht die Kraftstoffpreise in deiner Umgebung und zeigt dir die günstigsten Tankstellen auf deiner Route oder in der Nähe deines Standorts.

Zeitreise: Mach eine virtuelle Reise in die Vergangenheit mit Street View. Sieh dir an, wie sich Orte im Laufe der Zeit verändert haben – ein nostalgischer Trip zu den Schauplätzen deiner Kindheit oder Jugendreise. (Diese Funktion ist in Deutschland nicht verfügbar.)









Tischreservierung: Keine Anrufe mehr! Reserviere deinen Tisch im Lieblingsrestaurant direkt über Google Maps. Wähle das Restaurant aus, klicke auf „Reservieren“ und sichere dir deinen Platz.

Treffen planen: Organisiere Treffen mit Freunden, indem ihr gemeinsam Orte in einer Liste speichert und per Emoji abstimmt, wo ihr hingehen wollt. So findet ihr schnell und einfach das perfekte Ziel für euren nächsten Ausflug.

Stressfrei ankommen: Finde den richtigen Eingang zu deinem Ziel, egal ob es ein großes Bürogebäude oder ein weitläufiger Apartmentkomplex ist. Google Maps führt dich zum besten Eingang und zeigt dir Parkplätze in der Nähe.

Immersive View: Erlebe Orte und Routen in beeindruckender 3D-Ansicht, bevor du dich auf den Weg machst. Sieh dir das Wetter, den Verkehr und sogar die Parksituation an, um optimal vorbereitet zu sein.

Route ans Auto: Plane deine Reise bequem auf dem Smartphone und sende die Route dann direkt an dein Auto, wenn es über integrierte Google-Dienste verfügt. So sparst du dir die erneute Eingabe der Adresse im Auto.

Luftqualität: Informiere dich über die aktuelle Luftqualität in deiner Umgebung, besonders nützlich, wenn du Outdoor-Aktivitäten planst. Google Maps zeigt dir die Luftqualität auf einer farbcodierten Karte an.

Listen teilen: Teile deine kuratierten Listen von Lieblingsorten mit Freunden und lass dich von ihren Empfehlungen inspirieren. Entdecke neue Restaurants, Cafés oder Sehenswürdigkeiten, die perfekt zu euch passen.

Stoßzeiten: Vermeide Warteschlangen und überfüllte Orte. Google Maps zeigt dir die Stoßzeiten von Geschäften, Restaurants und anderen Einrichtungen an, sodass du deinen Besuch besser planen kannst.

Offline-Navigation: Auch ohne Internetempfang navigieren! Lade Karten und Routen herunter, um sie offline zu nutzen. Ideal für Reisen in Gebiete mit schlechtem Empfang oder zur Schonung deines Datenvolumens.

E-Auto-Ladestationen: Finde die nächste Ladestation für dein Elektroauto. Google Maps filtert die Suchergebnisse nach Ladegeschwindigkeit und Verfügbarkeit, damit du schnell und unkompliziert dein E-Mobil aufladen kannst.

Barrierefreiheit: Google Maps bietet Informationen zur Barrierefreiheit von Orten, wie z. B. ob es barrierefreie Eingänge, Toiletten oder Parkplätze gibt. Auch für Menschen mit Sehbehinderung gibt es spezielle Navigationshinweise.

Flughafen-Orientierung: Finde dich auf Flughäfen zurecht! Google Maps zeigt dir Restaurants, Geschäfte, Lounges, Parkplätze und mehr innerhalb des Flughafens an, sodass du dich entspannt orientieren kannst.

Sprit sparen: Schone deinen Geldbeutel und die Umwelt mit kraftstoffsparenden Routen. Google Maps berechnet die effizienteste Route, die dich nicht nur schneller, sondern auch sparsamer ans Ziel bringt.

Pegman: Entdecke die spielerische Seite von Google Maps mit Pegman, dem Street View-Männchen. Er überrascht dich mit verschiedenen Verkleidungen und Auftritten an besonderen Orten auf der Welt.

» 20 Jahre Google Maps: Die Kartenplattform feiert Geburtstag; so hat alles begonnen (Screenshot & Video)

» Google Maps: So groß ist die Kartenplattform wirklich – Google nennt gigantische Nutzerzahlen für 2024

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-02-21 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!