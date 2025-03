NotebookLM: Google startet neue Mind Maps-Funktion – Gemini-KI organisiert und verknüpft Informationen

Google praktisches KI-Produkt NotebookLM zeigt mit vielen starken Funktionen, wie die Künstliche Intelligenz bei der Organisation von Dokumenten, Medien und anderen Inhalten behilflich sein kann. Jetzt wird ein neues Feature ausgerollt, das die Inhalte übersichtlich aufschlüsselt und in grafischer Form miteinander verbindet. Die neue Funktion Mind Maps steht ab sofort für alle Nutzer zur Verfügung.



Mit dem KI-Produkt NotebookLM haben alle Nutzer die Möglichkeit, viele verschiedene Dokumente hochzuladen, diese von der Gemini-KI analysieren und deren Informationen organisieren zu lassen. Neben den Inhaltszusammenfassungen einzelner Dokumente oder einer Dokumentsammlung können Nutzer auch Fragen stellen, Podcast-Unterhaltungen zu den Inhalten erstellen lassen und einiges mehr. Jetzt wird eine neue Funktion ausgerollt, die das Verständnis der Inhalte weiter anschieben soll.

Die neue Funktion nennt sich Mind Maps und könnte einigen Nutzern schon aus anderen Tools bekannt sein. Es bereitet Informationen in strukturierter Form grafisch auf und schafft Verknüpfungen zwischen den einzelnen Inhaltstypen. Es beginnt mit der Grundstruktur eines Dokuments, die immer weiter aufgeschlüsselt werden kann, so wie ihr das auf obigem Screenshot sehen könnt. Gibt es inhaltliche Überschneidungen, kann NotebookLM passend dazu interne Verknüpfungen zu den anderen Dokumenten schaffen.

Mindmaps sind ein äußerst vielseitiges Werkzeug, das in zahlreichen Situationen Anwendung findet. Sie sind besonders hilfreich, wenn es darum geht, das große Ganze zu verstehen. Anstatt sich durch lange, unübersichtliche Dokumente zu kämpfen, ermöglichen Mindmaps eine schnelle Erfassung der Gesamtstruktur und der zentralen Themen eines Quellmaterials. Auch bei der Erkundung unbekannter Informationen leisten sie wertvolle Dienste. Stoßen Sie auf ein neues Themengebiet, bieten Mindmaps einen klaren Einstiegspunkt und erleichtern das Verständnis der Hauptkonzepte, bevor Sie sich in die Details vertiefen.

Ein weiterer Vorteil von Mindmaps liegt in der Fähigkeit, Verbindungen zwischen Ideen aufzuzeigen. Durch die visuelle Darstellung von Beziehungen werden Zusammenhänge und Assoziationen sichtbar, die sonst möglicherweise verborgen blieben. Schließlich tragen Mindmaps zur Strukturschaffung bei. Sie helfen dabei, Informationen in einem geordneten Modell abzubilden, was sowohl das Verständnis als auch die Speicherung des Gelernten verbessert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mindmaps in vielen Bereichen nützlich sind, insbesondere beim Lernen, bei der Planung, beim Brainstorming und bei der Analyse komplexer Informationen.

» Gemini Canvas: Google startet kostenlose neue KI-Textverarbeitung – Schreiben, Programmieren und mehr

» Gemini: Starke Audio Overview-Funktion startet jetzt für alle Nutzer – ChatBot erstellt klärende Podcasts (Video)

[XDA Developers]