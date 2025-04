Android: Google macht den Chrome-Browser zum PDF-Reader – praktische Funktion wird jetzt ausgerollt

Genauso wie am Desktop, ist der Browser Google Chrome auch am Smartphone absoluter Marktführer und gehört praktisch zur Grundausstattung aller Android-Smartphones. Jetzt erhält dieser eine ganze neue Funktion, die den Browser-Alltag sowohl vereinfachen als auch beschleunigen kann: PDF-Dateien lassen sich nun direkt im Browser öffnen, sodass ein Download oder ein externer Reader nicht mehr notwendig ist.



Der Chrome-Browser kann am Desktop schon seit vielen Jahren PDF-Dateien öffnen, wodurch so manche externe App abgelöst und in die Bedeutungslosigkeit gebracht wurde. Ein praktisches Feature, das längst selbstverständlich ist – bislang allerdings nicht am Smartphone. Jetzt kommt diese Funktion auch in die Android-Version des Browsers und ermöglicht es allen Nutzern, die App als Standard für PDF-Dateien zu verwenden. Dafür wird die gleiche Engine wie am Desktop verwendet.

Sobald ihr das entsprechende Update erhalten habt, das bereits für alle Nutzer ausgerollt sein sollte, lassen sich PDF-Dateien direkt im Browser öffnen und damit nicht nur eine externe App einsparen, sondern auch einiges an Zeit. Denn viele PDF-Dateien gelangen über den Browser auf das Smartphone, wobei der bisherige Ablauf mehrere Schritte umfasste: Datei auswählen, auf das Smartphone herunterladen und dann mit einer ausgewählten App öffnen. In Zukunft kann das Herunterladen daher übersprungen werden. Das sorgt dann auch dafür, dass der Download-Ordner nicht ständig mit nicht mehr benötigten PDFs gefüllt ist, die man nur einmalig öffnen wollte.

Google hatte schon bisher mit Google Drive einen weitverbreiteten PDF-Leser für Android geboten, aber im Chrome-Browser ist es mit Sicherheit besser aufgehoben. In puncto Funktionsumfang werden die wichtigsten Möglichkeiten geboten: Datei öffnen, betrachten, zoomen, ausdrucken, durchsuchen oder auch bestimmte Bereiche markieren und per Highlighter hervorheben. Der Betrachter soll problemlos funktionieren und unterscheidet sich kaum von alternativen Lösungen.

Ich denke, dass der Komfortgewinn dafür sorgen wird, dass sich Chrome für Android schnell zu einer Standardlösung für das Öffnen von PDF-Dateien entwickeln wird.

» Google soll Chrome verkaufen: Kein Unternehmen wäre in der Lage, den Browser zu betreiben – sagt Google

[Android Authority]

Letzte Aktualisierung am 2025-04-06 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.