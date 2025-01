Google ChromeOS: Chromebooks lassen sich jetzt per Mimik steuern – so funktioniert Face Control (Video)

Auch in Googles Desktop-Betriebssystem ChromeOS spielt die Barrierefreiheit eine wichtige Rolle und wurde in den letzten Jahren kontinuierlich mit mehr als einem Dutzend Funktionen ausgebaut. Jetzt wird ein starkes neues Feature ausgerollt, das schon vor einigen Monaten erstmals angekündigt: Das neue Face Control erlaubt die Steuerung der gesamten Oberfläche per Mimik und bringt somit erstmals eine native Gesichtssteuerung in das Betriebssystem.



Die Barrierefreiheit hat sich Google glücklicherweise schon seit vielen Jahren groß auf die Fahnen geschrieben und bietet auf allen Plattformen umfangreiche Möglichkeiten, um die Apps und Betriebssysteme möglichst ohne große Einschränkungen nutzen zu können. Ganz neu ist jetzt die Mimiksteuerung für ChromeOS, die in diesen Tagen mit dem Update auf ChromeOS 132 für viele Nutzer ausgerollt wird. Im folgenden Video könnt ihr euch ansehen, wie das funktioniert und welche Möglichkeiten der Bedienung dieses neue Feature bietet.

Die neue Mimik-Auswertung erkennt einzelne Aktionen, die per Kopfbewegung, Augenbewegung oder einer etwas auffälligeren Mimik durchgeführt werden. Aber auch Mundbewegungen sind möglich, mit denen sich die gewünschten Aktionen auslösen lassen. Sieht im ersten Moment im Video vielleicht etwas merkwürdig aus, aber zum einen ist es ein enorm wichtiges Hilfsmittel für Menschen die darauf angewiesen sind und zum anderen wird man dabei normalerweise nicht beobachtet.

Wie ihr im oben eingebundenen Video ausführlich sehen könnt, müssen die einzelnen Bewegungen nicht unbedingt übertrieben werden, aber dennoch recht deutlich sein. Ermöglicht wird das, wenig überraschend, durch Künstliche Intelligenz. Die KI erstellt ein 3D-Netz, das virtuell und für den Nutzer unsichtbar über das Gesicht des Nutzers gelegt wird. Das Netz besteht aus insgesamt 478 spezifischen Punkten, durch die auch etwas kleinere Bewegungen zuverlässig erkannt werden sollen. Durch diese Form der Erkennung soll es auch möglich sein, dass die Nutzer trotz aktivierter Gesichtssteuerung nicht starr vor dem Display sitzen müssen, sondern auch weiterhin natürliche Bewegungen machen können.

Die neue Gesichtssteuerung lässt sich ab ChromeOS 132 in den Barrierefrei-Funktionen von ChromeOS aktivieren. Diese setzt es natürlich voraus, dass die Kamera ständig aktiviert ist und eine KI-basierte Auswertung durchführt. Das bedeutet natürlich auch, dass auch die Akku-Laufzeit kürzer sein wird. Das sollte aber bei kabelgebundener Nutzung nicht das große Problem sein. Zur Aktivierung ist außerdem mindestens 8 Gigabyte RAM erforderlich. Insgesamt lassen sich mit dieser Technologie 18 unterschiedliche Aktionen per Gesichtssteuerung auslösen.

