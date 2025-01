Android: Google Telefon erhält neue Filterfunktion – soll Anruflisten nach einigen Kriterien filtern (Screenshots)

Die Android-App von Google Telefon hat in der letzten Zeit eine Reihe von neuen Funktionen und Updates erhalten, die sich vor allem um die Telefonate und deren mögliche Erleichterungen selbst gedreht haben. Jetzt steht ein Update für die Anrufliste vor der Tür, das sich bereits im Rahmen eines Teardowns zeigt: Nutzer können die Anrufliste nach dem Rollout nach unterschiedlichen Kategorien filtern.



Google Telefon führt eine Anrufliste, so wie das praktisch jede andere Telefon-App ebenfalls tut und unter Android gemeinsam genutzt werden kann: In dieser Liste finden sich die zuletzt vom Nutzer getätigten Anrufe oder auch die eingegangenen Anrufe. Je nach eigener Reaktion können diese unterschiedlich dargestellt werden, was gerade bei langen Listen aber dennoch nicht immer den schnellen Überblick ermöglicht. Man kann Anrufe annehmen, ablehnen oder vielleicht hat auch der Spamfilter zugeschlagen und den Anruf gar nicht durchgestellt.

Jetzt zeigt sich im Rahmen eines Teardowns eine neue Filterfunktion über der Auflistung, mit der zwischen den einzelnen Typen unterschieden werden kann. Es ist der mittlerweile in vielen Google-Apps verwendete Filter per Chip, bei dem die gewünschten Parameter einfach per Tap aktiviert oder deaktiviert werden können. Nutzer können anschließend filtern nach: Alle Anrufe, verpasste Anrufe, Anrufe von Kontakten, Spam-Anrufe oder Nicht-Spam-Anrufe. Das dürfte sehr praktisch sein.

Wie üblich ist es so, dass ein Tap auf den Filter die Liste sofort dezimiert oder verlängert und alle Einträge herausfiltert, die nicht dazu passen. Wer viel telefoniert oder einfach eine lange Liste durchgehen möchte, kann davon profitieren und sich selbst mehr Übersicht verschaffen. Aktuell lassen sich diese Filter nur aktivieren, wenn im Rahmen eines Teardowns ein entsprechender Schalter umgelegt wurde. Weil das aber sehr praktisch und bei weitem keine Raketenwissenschaft ist, dürfte das schon bald für alle Nutzer ausgerollt werden.

Gut möglich, dass im Laufe der Zeit weitere Filter dazukommen werden, mit denen die Nutzer ihre Telefonlisten in den Griff bekommen können.

» Google Telefon: Neue KI-Funktion soll automatisch Todo Listen aus Telefonaten erstellen (Pixel 9 Teardown)

[Android Authority]

Letzte Aktualisierung am 2025-01-21 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!