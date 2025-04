Gemini: Google will die Reichweite massiv erhöhen – öffnet sich kostenlos für alle Nutzer, Kinder + Upgrades

Google hat sehr große Ambitionen mit dem KI-Modell Gemini und dessen zahlreiche Ableger, denn für dieses Jahr steht nichts weniger als die Marktführerschaft auf dem Plan. Um das zu erreichen, muss die Reichweite massiv ausgebaut werden, was man in den letzten Wochen ohne Frage getan hat. Für diese Pläne lässt man auch alle finanziellen Interessen unter den Tisch fallen. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht.



Es ist nicht so, dass man als Google-Nutzer um den KI-ChatBot Gemini und dessen Ableger herumkommt, aber dennoch haben die Google-Verantwortlichen schon zu Beginn des Jahres in Aussicht gestellt, dass Gemini noch sehr viel tiefer in den Alltag der Nutzer eindringen soll. Man will die Nutzerschaft praktisch dazu zwingen, Gemini zu verwenden – und nur drei Monate später wissen wir, wie man das gemeint hat. Das große Ziel der unbedingten Marktführerschaft kann damit zumindest theoretisch erreicht werden.

Gemini wird für alle Nutzer geöffnet

Den ersten großen Schritt hat man schon vor zwei Wochen gesetzt und mit diesem praktisch jegliche Grenzen geöffnet. Denn Gemini wurde für alle Nutzer geöffnet und lässt sich auch ganz ohne Google-Konto mehr oder weniger anonym nutzen.

Gemini für Kinder kommt

Damit auch die jüngere Generation Gemini nutzen und sehr bald vom Google Assistant auf den Nachfolger umsteigen kann, wird in Kürze ein Gemini für Kinder starten, das sich an Kinder und Jugendliche richten und einige spezielle Funktionen bieten soll. Wofür es genutzt werden kann, haben wir im verlinkten Artikel ausführlich beschrieben.

Viele neue Funktionen kostenlos

Um alle Nutzer auf den Gemini-Geschmack zu bringen und auch die Gelegenheitsnutzer von den Fähigkeiten zu begeistern, hat man kürzlich sehr viele Gemini Advanced-Funktionen kostenlos angeboten und praktisch den größten Teil der Funktionspalette für alle Nutzer geöffnet.









Gemini Live Astra für alle Nutzer

Eigentlich sollte Gemini Live Astra zu Beginn nur für Pixel-Smartphones und Samsung-Smartphones starten, wobei das sicherlich ein visuelles KI-Zugpferd werden sollte, aber nun hat man sich dennoch dagegen entschieden. Denn Gemini Live Astra startet für alle Nutzer und soll somit vom Start weg eine möglichst breite Zielgruppe erreichen. Nachvollziehbar, denn immerhin ist das DIE Plattform für die kommenden Smart Glasses.

Neues Gemini-Icon

Auch ein kleiner Schritt kann spürbare Auswirkungen haben – das dachten sich zumindest die Designer. Denn jetzt hat man ein neues Gemini-Icon für den Android-Homescreen veröffentlicht und rollt dieses für alle Nutzer aus. Das neue Icon ist größer und heller gestaltet, sodass es mehr auffällt. Ob das auch mehr App-Klicks bringt?

Viel mehr kann Google wohl kaum noch tun, um die Nutzer zu Gemini zu drängen. Die Nutzerschaft muss allerdings auch mitspielen und mich beschleicht das Gefühl, dass sie das nicht im erwünschten Maße tut. Daher sollten wir wohl damit rechnen, dass immer mehr unsinnige Gemini-Funktionen starten und vielleicht die eine oder andere Funktionalität in den populären Produkten bald nur noch mit KI bewerkstelligt werden kann… Siehe dazu auch meinen Artikel zur Gemini-KI in der Websuche:

» Google verabschiedet sich von Suchergebnissen: Neue KI-Übersicht in der Websuche birgt Gefahren (Meinung)

