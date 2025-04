Google setzt derzeit alles daran, dass die Nutzer den KI-ChatBot Gemini häufiger nutzen und setzt dafür alle Tricks und Kniffe ein, die zur Verfügung stehen. Neben einer breiten Öffnung, neuen Versionen für alle Nutzer und den schnellen Ausbau des Funktionsumfangs wird jetzt auch das Gemini-Icon für Android bearbeitet. Dieses erscheint jetzt größer, heller und soll somit wohl einladender werden.



Google hat sich das große Ziel gesetzt, mit Gemini in diesem Jahr die Marktführerschaft zu übernehmen und setzt daher auf die Strategie, den KI-ChatBot so omnipräsent wie nur möglich zu machen, um die Nutzer zur Verwendung zu motivieren. Offenbar müssen auch die Designer ihren Teil dazu beitragen und bringen jetzt ein neues Logo bzw. App-Icon für den KI-ChatBot unter Android. Dieses wächst in der Größe und erhält durch einen veränderten Farbverlauf mehr visuelle Präsenz.

Links seht ihr die alte Version des Gemini-Logos und auf der rechten Seite die neue Variante. Der Unterschied mag auf den ersten Blick kaum auffallen, doch wenn ihr darauf achtet, ist das Logo um einige Pixel in der Größe gewachsen. Die Spitzen sind deutlich näher am Rand des umgebenden Kreises und erhöhen die Innenfläche des Gemini-Icons doch ganz beträchtlich. Einen kleinen Schritt größer wäre zwar noch gegangen, aber dann würde das Logo seine Wirkung wohl nicht mehr entfalten können.

Aber nicht nur die Größe hat sich verändert, sondern auch die Füllung: Die Textur in Form des blau-violetten Farbverlaufs wurde um 180 Grad gedreht und gleichzeitig die Farben aufgehellt. Das sorgt dafür, dass das Logo visuell etwas mehr als zuvor ins Auge springt und vielleicht auch vom Rest der anderen Logos sowie des Hintergrundbilds auf dem Homescreen abhebt. Auch im Web hat man das Logo gegen diese neue Variante bereits ausgetauscht.

Es mögen nur kleinere Änderungen sein, aber man nimmt so etwas nicht umsonst vor. Offenbar tippen nach Googles Maßstäben zu wenige Nutzer auf das Icon, sodass man es etwas präsenter gestalten musste. Ein Logowechsel kommt bei der massiven Konzentration natürlich nicht in Frage, sodass es zunächst einmal die angepasste Größe und der ausgewechselte Farbverlauf tun müssen.

