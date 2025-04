Gemini Live Astra: Google startet neuen visuellen KI-ChatBot auf allen Geräten – keine Pixel-Exklusivität

Google befindet sich aktuell im Rollout von Gemini Live Astra, das dem KI-ChatBot eine visuelle Komponente verleiht und die Möglichkeit gibt, sowohl das Kamerabild als auch den Displayinhalt auszuwerten. Ursprünglich hatte man angekündigt, diese Möglichkeiten zunächst nur für Pixel- und Samsung-Nutzer anzubieten, doch auch in diesem Punkt hat sich die Meinung offenbar geändert. Denn es startet für alle Nutzer.



Mit Gemini Live Astra rollt Google derzeit ein sehr interessantes Tool aus, das es den Nutzern ermöglicht, einen Videostream für den KI-ChatBot freizugeben und sich über dessen Inhalt zu unterhalten bzw. nachträgliche Fragen zu stellen. Dieser Stream kann entweder aus dem Kamerabild oder der Displayfreigabe des Smartphones bestehen, später aber auch aus der Freigabe des Smart Glasses-Bild.

Eigentlich hatte man geplant, Gemini Live Astra nur Nutzern eines Pixel- oder Samsung-Smartphones anzubieten, doch diese Einschränkung wird schon vor dem Start fallengelassen. Stattdessen startet es „auf allen Geräten mit Gemini Advanced“ – ein Abo wird also auch weiterhin notwendig sein, um das verwenden zu können. Früher oder später wird aber auch diese Einschränkung fallen und die Live-Auswertung sicherlich zu einem Standard werden.

Damit zeigt sich erneut, dass Google offenbar schon jetzt ein Reichweiten-Problem mit Gemini hat. Schon in den letzten Wochen hat man viele Gemini-Funktionen plötzlich gratis angeboten und die nach und nach wegfallenden Beschränkungen gehen in dieselbe Richtung. Weil aber auch das Gemini Advanced-Abo nicht wirklich gut ankommt, wird man auch diese Einschränkung sicherlich sehr bald entfernen. Vielleicht mit einer monatlichen zeitlichen Begrenzung, aber bisher ist in diese Richtung noch nichts bekannt.

Erst gestern hatten wir darüber berichtet, dass in Kürze auch ein Gemini für Kinder starten wird, um auch die jüngste Zielgruppe direkt an den KI-ChatBot zu binden. Kurz zuvor wurde Gemini für alle Nutzer freigegeben und kann mittlerweile auch ganz ohne ein Google-Konto genutzt werden.

